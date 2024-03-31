Брюс Вілліс чи Василь Шукшин? Потап здивував новим фото

Репер і продюсер Потап, який начебто проводить час в роботі над новим проєктом в Дубаї, перемістився в Монако, судячи з геолокації на його останньому пості.

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При цьому він назвав себе в Інстаграм як Bad Bunny (в перекладі «поганий зайка») — скоріш за все через передчуття, що на нього знову накинуться коментатори з докорами типу «чому не на фронті», «досить розкошувати в Монако, йди волонтерити» тощо.

Передчуття Потапа, звичайно, не підвели: якщо перші відгуки на фото були про те, що він «красава» і «схожий на Брюса Вілліса», то в подальшому коментатори змінили тональність.

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І колишнього репера стали порівнювати з колгоспником, якому потрібно взяти в руки лопату. Або з Василем Шукшиним — російським актором та письменником, який багато писав про сільських жителів. Сам Потап підтримував такі коментарі, відповідаючи з деякою гіркотою.

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Деякі люди намагаються «хайпанути» на славі репера, і якщо у випадку з «волонтерами» чи «відсидкою» в Іспанії «наїзди» мали сенс, то докори в тому, що людина постаріла чи не досить добре виглядає — повна нісенітниця.

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«А хто з нас помолодшав за роки війни? Ми всі за 2 роки постаріли на 4. На жаль», — відповіла хейтерам читачка. Також Потапу порадили не звертати увагу на коментарі, головна ціль яких — принизити людину «на рівному місці».

Нагадаємо, що останнім часом у мережі поширювалися чутки, що Потап та Каменських — вже не пара.

Фото — скріншот

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