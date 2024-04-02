В мережі повідомили про смерть Потапа: що трапилось

Репер і продюсер Потап (Олексій Потапенко), який під час війни перебуває за кордоном, попав у історію, яку навряд чи можна назвати дуже веселою.

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На одному з YouTube-каналів російською мовою повідомили, що репер Потап «помер 10 хвилин тому». Опублікували відео 1 квітня, тож можна було б подумати, що це жарт.

Втім перший ролик (українською мовою) про «смерть» Потапенко з’явився за три дні до цього.

На цьому YouTube-каналі вже повідомляли про «смерть» Олега Винника, Влада Ями, Олі Полякової, Михайла Полтавського та інших знаменитостей. Попри неправдиву інформацію, канал й досі активний та випускає відео.

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Втім, деякі користувачі соцмереж подумали, що це їх так розігрує Потап, і жарту не оцінили, про що написали у коментарях.

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Репер сам розмістив ролик у сторіз, а згодом вирішив поставити його на видноті в одному з постів. Вочевидь, він виходив з міркувань, що в історії були випадки, що коли когось «хоронять» заживо, то він буде жити дуже довго.

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Тому Олексій відреагував лаконічно — поставив смайл з долонями, що моляться. Тобто, натякаючи на кшталт: «якщо хтось меле нісенітниці, то Бог йому суддя».





Зазначимо, що Потап зараз знаходиться в Дубаї, де разом з відомим саунд-продюсером працює над новим проєктом.

Крім того, нагадаємо, що днями нові кліпи випустили Віталій Козловський, гурт «Діти Фрістайла», Мойсей Бондаренко та Голубенко і Калуш. Короткі анонси про них читайте на сайті «ФАКТІВ».

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