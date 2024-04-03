Сімейний підряд зрадників: на Харківщині брат та сестра готували диверсію на залізниці (фото)

На Харківщині співробітники СБУ затримали чергових зрадників, які планували теракт на залізниці.

Викрито агентурну групу воєнної розвідки рф, яка розвідувала маршрути руху військових ешелонів ЗСУ на Лиманському напрямку. Як зазначають в СБУ, на співпрацю з ворогом пішли брат та сестра, які разом працювали у комунальному закладі Ізюмського району.

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Влітку 2023 року вони потрапили у поле зору кадрового співробітника головного управління генштабу збройних сил росії (відомого як гру) через антиукраїнські дописи у прокремлівських Телеграм-каналах. Особу їхнього куратора вже встановлено Службою безпеки.

Фото СБУ

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«Найбільше фігурантів цікавили „уразливі“ ділянки переміщення рухомих складів, наприклад, залізничні мости, шляхопроводи і автотунелі під коліями. Також зловмисники встановлювали координати релейних шаф і трансформаторних підстанцій Укрзалізниці. Отримані відомості агенти мали передати своєму російському куратору у вигляді геолокацій критичної інфраструктури на Google-картах. На основі цієї інформації загарбники планували здійснити диверсію на залізничній лінії під час руху вантажного ешелону ЗСУ», — зазначають в Службі безпеки України.

Таким чином окупанти сподівалися зірвати безперебійне постачання української зброї та боєприпасів на передову східного фронту. Однак Служба безпеки завадила реалізації ворожих планів. Усю агентурну групу було викрито ще на початковому етапі її розвідувальної активності.

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Після цього їх було «покроково» задокументовано і затримано під час збору розвідданих для окупантів.

Фото "Оперативний ЗСУ"

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Фігурантам повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28 та ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану за попередньою змовою групою осіб). Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що нещодавно СБУ викрила в Києві «крота» російської розвідки — головного спеціаліста одного із департаментів Київської обласної військової адміністрації, який планував під виглядом капелана приєднатися до українських десантників, записавшися до однієї з бойових бригад ДШВ.

Фото СБУ

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