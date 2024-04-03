Красуня-модель народила зірковому конкуренту Луніна у «Реалі» доньку (фото)

Знаменитий воротар «Реала» та збірної Бельгії Тібо Куртуа, який подолав рубіж у 100 матчів за національну команду, та його красуня-дружина Мішель Герциг стали батьками. 26-річна ізраїльська модель народила дівчинку, якій щасливі батьки дали ім'я Еллі.

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«Ласкаво просимо до цього світу. Ми тебе дуже любимо», — написали Тібо та Мішель, які відгуляли влітку минулого голу розкішне весілля в Каннах, на своїх сторінках у соцмережах.

Зазначимо, що це вже третя дитина у 31-річного конкурента Андрія Луніна у Королівському клубі. Від першого шлюбу Куртуа має двох дітей — 8-річну дочку Адріану та 6-річного сина Ніколя.

«Вони дуже милі і швидко мене прийняли, — зізналася друга дружина Куртуа. — Ми одна сім'я, і це дуже зворушливо. Вони бачать у мені свого друга. Я сподіваюся, що цей унікальний зв'язок збережеться. Не секрет, що коли у когось з'являються діти від попередніх стосунків, новому партнерові не завжди легко. Але мені дуже пощастило: вони чудові діти».

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Як відомо, переможець Ліги чемпіонів Тібо Куртуа зараз відновлюється після розриву меніска правого коліна, з приводу якого він переніс успішну операцію два тижні тому. Через нову травму бельгієць вибув з ладу на шість тижнів.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Тібо Куртуа зробив коханій пропозицію руки та серця у червні 2022 року.

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