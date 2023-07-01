Одноклубник Луніна влаштував шикарне весілля в Каннах: яскраві фото урочистостей

31-річний голкіпер мадридського «Реала» Тібо Куртуа, який провів 100 матчів за збірну Бельгії, зіграв розкішне весілля у французьких Каннах, пішовши під вінець з ізраїльською моделлю Мішель Герциг, яка молодша за свого обранця на п'ять років.

Конкурент Андрія Луніна в мадридському клубі зробив пропозицію коханій на початку червня минулого року після переможного для «Реала» фіналу Ліги чемпіонів проти «Ліверпуля», а трохи більше ніж за рік парочка організувала масштабне святкування, на яке були запрошені футболісти та інші знаменитості, серед яких колеги нареченої по модельному бізнесу та відомі актори.

Зазначимо, що молодята обрали традиційні вбрання для весілля — Тібо був одягнений у строгий синій костюм із білою сорочкою та метеликом, а Мішель поміняла за вечір дві білі сукні.

Додамо, що в сезоні, що завершився, Куртуа провів за «Реал» у всіх турнірах 49 матчів, ставши володарем Суперкубку УЄФА («вершкові» обіграли німецький «Айнтрахт» — 2:0) та Кубка Іспанії. Загалом у колекції бельгійського воротаря вже 18 трофеїв за час ігрової кар'єри.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що дочка знаменитого футболіста та тренера Сініші Михайловича вийшла заміж після смерті батька.

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