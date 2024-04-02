Травневе тепло покидає Україну: синоптикиня розповіла про погоду найближчими днями

У середу, 3 квітня, в Україні очікується зниження температури повітря до нормальної квітневої, повідомляє синоптикиня Наталка Діденко.

За її прогнозом, максимальна температура повітря найближчої ночі та завтра вранці становитиме +5…+10 градусів, а вдень очікується +13…+17, на півдні та на сході місцями до +19 градусів.

ВІДЕО ДНЯ

Вітер в Україні буде західного напрямку, у північних областях можливі штормові пориви до 15−20 метрів за секунду.

У середу, 3 квітня, періодичні дощі, місцями з грозами, пройдуть у західних областях, на півночі, а також на Луганщині, Донеччині, Запоріжжі та в Криму.

РЕКЛАМА

У Києві місцями дощ, гроза. Сильний західний вітер до поривів 15−18 метрів за секунду. Очікується зниження температури повітря вночі до +7…+10 градусів, вдень до +16 градусів.

Проте, пише синоптикиня, це незначне похолодання найближчими вихідними знову зміниться підвищенням температури повітря.

РЕКЛАМА

Діденко нагадує, що найближча зміна погоди може негативно вплинути на метеопатів, людей, які реагують на такі метеорологічні кульбіти.



«Тому відволікайтесь прекрасною весною, білими квіточками на абрикосах, жовтими форзиціями, пухнастими різнокольоровими котами, ніжними зеленими листочками та чистими підлогами у квартирі після того, як ви правильно зреагували на пилюку з пустелі», — радить фахівчиня.



Своїм прогнозом погоди на квітень також поділився народний синоптик Леонід Деркач.

Фото https://www.facebook.com/tala.didenko

РЕКЛАМА

91

Читайте нас у Facebook