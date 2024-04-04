Арсен Мірзоян різко відповів на закиди про «розваги» і показав заради чого виступає

Популярний український співак Арсен Мірзоян обурився негативними коментарями на його адресу про «розваги» під час війни. Зокрема, його зачепило те, що деякі коментатори вважають недоречними концерти артистів та знецінюють їх працю. Арсен підкреслив, що завдяки концертам, він в першу чергу має можливість допомагати ЗСУ та підтримувати наших захисників.

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Нещодавно Мірзоян зміг придбати та передати на фронт пікапи, а також дрон, який передали для актора Гаріка Бірчі, який зараз є військовослужбовцем.

«Взагалі то я не рефлексую, але сьогодні захотілося. На „гівнокоментар“ під афішою концерту „розважаєтесь“ відповідаю — у вас смердить з рота! І доповідаю про результати „розваг“: два пікапи (Mitsubishi L200, Toyota Hilux) і дрон Mavic 3 pro. Доставлено!», — написав Мірзоян в інстаграмі й опублікував відповідні фото.

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А вже в наступних публікаціях в сторіз співак показав, як відвідував наших захисників в госпіталі.

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Раніше «ФАКТИ» писали про те, що Святослав Вакарчук вразив сумою, яку вдалося зібрати на потреби армії на його концертах у Києві.

Також репер Yarmak, який є командиром підрозділу управління дронами, розповів, як нищить ворога на фронті.

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Фото: instagram.com/arsen_mirzoian

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