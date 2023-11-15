Арсен Мірзоян вперше озвучив діагноз Ніни Матвієнко та прокоментував появу на її похороні Данильця та Мойсеєнка

Популярний співак, чоловік Тоні Матвієнко Арсен Мірзоян вперше назвав причину смерті народної артистки України Ніни Матвієнко, яка пішла з життя 8 жовтня.

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Він підтвердив, що у Ніни Митрофанівни було онкологічне захворювання, яке для них усіх стало несподіванкою. Адже артистка завжди вела здоровий спосіб життя, дотримувалася правильного харчування, займалася фізичними вправами та дбала про ментальне здоров’я. Арсен каже, що вона була дуже доброю та чуйною людиною і навіть на зло завжди відповідала любов’ю.

Ніна Матвієнко не хотіла, щоб говорили про її хворобу публічно. Тому навіть не всім з близького оточення дозволяла навідувати її в лікарні.

«Було важко її бачити, приїздити до лікарні. Спочатку Ніна Митрофанівна просила, щоб ми не з'являлися, — чоловіки, лише дівчата. Не хотіла, щоб її такою бачили, ну, а потім вже хочеш не хочеш, приїжджали всі, хто був вільний. Привозили ліки. Це відбувалося місяць», — розповів Мірзоян в інтерв’ю Славі Дьоміну в його проекті «Слава+».

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Розкривати подробиці Мірзоян відмовився. Зазначив лише, що це згодом розповість Тоня, коли буде готова для цього.

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«І все це я залишу для Тоні, якщо вона буде давати інтерв'ю. Єдине, було дивом, що Ніна Митрофанівна ні на що не жалілася, потім їй різко стало погано. Ми не розуміли, що це могло бути. Ніхто не розумів, що це так серйозно. Так, це онкологія. По-перше, вона ніколи не хотіла, щоб її слабкою вважали. Вона вважала себе здоровою людиною, у неї ніколи нічого не боліло. Вона завжди була на дієтах, завжди вела здоровий спосіб життя», — розповів Арсен.



*Ніна Матвієнко з донькою Антоніною та онукою Ніною

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Також він прокоментував несподівану появу на церемонії прощання з артисткою зрадників Володимира Моісеєнка та Володимира Данильця. Каже, що спочатку хотів їх просто вивести із зали. Але йому порадили не робити цього, щоб не провокувати скандал.

«У мене там стояв мій знайомий, я кажу: „Максе, давай їх прибирати“.Мене почали зупиняти: „Арсене, та не роби цього, ще не вистачало тут скандалу“. Хоча я хотів їх вивести, а потім думаю, ладно. Я відійшов», — сказав Арсен.

Нагадаємо, Ніну Матвієнко поховали в Києві на Звіринецькому цвинтарі, попрощатися з нею прийшли сотні прихильників. Друзі та колеги називають Ніну Митрофанівну берегинею, душею української пісні.

Тоня присвятила матері щемливу пісню «Сік землі».

Фото: instagram.com/arsen_mirzoian

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