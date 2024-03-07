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В мережі розсекретили дружину Віталія Козловського: хто вона

11:35 7 березня 2024
Віталій Козловський та Юлія Бакуменко

Новина про одруження Віталія Козловського стала несподіванкою для його прихильників. Адже співак не афішував особисте життя та ніколи публічно не показував свою кохану.

Проте він розповідав в інтерв'ю, що в нього є дівчина. Про бажання створити сім'ю та народити дітей він почав говорити ще років чотири тому. Хто ж ця таємнича дівчина, яка полонила серце Віталія?

В мережі припускають, що він одружився на своїй піарниці, менеджерці Юлії Бакуменко. Їхня співпраця розпочалася понад десять років. Робочі стосунки поступово переросли у стосунки. Про роман Віталія та Юлії почали говорити з 2020 року.

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Судячи з фото в інстаграмі Бакуменко, разом вони проводять багато часу, не лише працюють, а відпочивають, подорожують, відвідують різні заходи та сімейні свята, у них багато спільних друзів.

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Зокрема, вони разом проводили час у США, де зустрічалися з друзями. Також були гостями на весіллі Аліни Гросу в Італії.

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Віталій каже, що офіційно оформити стосунки його спонукала саме війна. Козловського призвали до армії у 2023 році, він воював на найгарячіших напрямках великої війни. Розповідав, як ледь не загинув під час потужного артилерійського обстрілу. Співак зізнається, що після пережитого, почав по-новому цінувати життя і ставитися до багатьох людей.

Зараз він служить служить рядовим солдатом в Національному президентському оркестрі міністерства оборони України.

Фото: instagram.com/yuliabakumenko

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