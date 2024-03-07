В мережі розсекретили дружину Віталія Козловського: хто вона

Новина про одруження Віталія Козловського стала несподіванкою для його прихильників. Адже співак не афішував особисте життя та ніколи публічно не показував свою кохану.

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Проте він розповідав в інтерв'ю, що в нього є дівчина. Про бажання створити сім'ю та народити дітей він почав говорити ще років чотири тому. Хто ж ця таємнича дівчина, яка полонила серце Віталія?

В мережі припускають, що він одружився на своїй піарниці, менеджерці Юлії Бакуменко. Їхня співпраця розпочалася понад десять років. Робочі стосунки поступово переросли у стосунки. Про роман Віталія та Юлії почали говорити з 2020 року.

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Судячи з фото в інстаграмі Бакуменко, разом вони проводять багато часу, не лише працюють, а відпочивають, подорожують, відвідують різні заходи та сімейні свята, у них багато спільних друзів.

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Зокрема, вони разом проводили час у США, де зустрічалися з друзями. Також були гостями на весіллі Аліни Гросу в Італії.

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Віталій каже, що офіційно оформити стосунки його спонукала саме війна. Козловського призвали до армії у 2023 році, він воював на найгарячіших напрямках великої війни. Розповідав, як ледь не загинув під час потужного артилерійського обстрілу. Співак зізнається, що після пережитого, почав по-новому цінувати життя і ставитися до багатьох людей.

Зараз він служить служить рядовим солдатом в Національному президентському оркестрі міністерства оборони України.

Фото: instagram.com/yuliabakumenko

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