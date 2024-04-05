Вночі ворог ударив по Україні балістикою та безпілотниками: як відпрацювала ППО

У ніч проти п'ятниці, 5 квітня, під ворожими ударами з повітря були кілька областей, у тому числій Харківщина.

За даними командування Повітряними Силами ЗСУ, противник атакував двома зенітними керованими ракетами С-300/С-400 та трьома балістичними ракетами «Іскандер-М» (райони пусків Бєлгородська область — рф.), а також 13-ма ударними БпЛА типу «Shahed-131/136» із мису Чауда (Крим). В результаті протиповітряного бою мобільними вогневими групами Сил оборони України збито усі 13 «шахедів» у Запорізькій, Одеській та Дніпропетровській областях.

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В Силах оборони півдня уточнили, що «шахеди» заходили як через тимчасово окуповану лівобережну Херсонщину, так і з акваторії Чорного моря.

Перша хвиля атаки була спрямована на Запоріжжя і Дніпропетровщину, де протягом понад двохгодинної бойової роботи було збито 9 безпілотників: 2 на Дніпропетровщині і 7 в Запорізькій області. В наступній хвилі ворог стрімко атакував Одещину, спрямувавши удар на енергетичну інфраструктуру. Протягом півгодинної бойової роботи всі 4 дрони були збиті.

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«Ворог знов прокладає маршрути через житлові квартали мирних населених пунктів, внаслідок чого уламки збитих дронів спричинили пошкодження кількох приватних будинків та господарчих споруд у Запорізькому районі. Люди не постраждали», — йдеться у повідомленні.

Напередодні увечорі ворог бив ракетами по Харкову — очільник обласної адміністрації Олег Синєгубов попереджав про дві хвилі атаки. За його інформацією, в обласному центрі біля цивільної станції техобслуговування було влучання в землю. Пошкоджені 4 автомобілі та скління вікон 5-поверхової будівлі. Без постраждалих.

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В ранковому зведенні Генштаб ЗСУ повідомив, що протягом минулої доби ворог завдав 4 ракетних та 80 авіаційних ударів, здійснив 108 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Під артилерійським вогнем були близько 120 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

На фронті відбулося 65 бойових зіткнень:

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На Куп’янському напрямку протягом минулої доби ворог наступальних (штурмових) дій не вів.

На Лиманському напрямку нашими воїнами відбито 4 атаки противника в районі населених пунктів Терни та Ямполівка Донецької області, де ворог намагався прорвати оборону наших військ.

На Бахмутському напрямку нашими воїнами відбито 30 атак в районах населених пунктів Білогорівка, Верхньокам’янка Луганської області; Спірне, Часів Яр, Іванівське, Ступочки, Кліщіївка, Андріївка Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався покращити тактичне положення.

На Авдіївському напрямку, нашими захисниками відбито 2 атаки в районах населених пунктів Первомайське та Невельське Донецької області, де ворог намагався вибити наші підрозділи із займаних рубежів.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Костянтинівка, Новомихайлівка, Велика Новосілка та Урожайне, де ворог за підтримки авіації понад 20 разів намагався прорвати оборону наших військ.

На Оріхівському напрямку протягом минулої доби ворог, за підтримки авіації, здійснив 4 невдалі спроби атакувати позиції наших військ в районах населених пунктів Старомайорське Донецької області та північно-західніше Вербового Запорізької області.

На Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом минулої доби ворог здійснив 5 безуспішних атак позицій наших військ.

Водночас наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії бойового зіткнення. Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 7 районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки та 2 зенітно-ракетних комплексах противника. Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 1 району зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 2 артилерійських системах, 1 радіолокаційній станції, 1 станції РЕБ та 2 засобах ППО противника.

Фото Генштабу

Раніше аналітики Інституту вивчення війни припускали, що наприкінці весни — на початку літа окупаційна армія може розпочати черговий наступ, зосередивши увагу лише на одному напрямку — на заході Донецької області, де наразі є стійке, але незначне просування ворога.

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Фото зі сторінки командування Об'єднаними силами

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