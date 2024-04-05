Депутата-втікача Онищенка засудили до 15 років позбавлення волі

Колишній нардеп-втікач Олександр Оніщенко, який виїхав з України ще у 2016 році та став громадянином рф, отримав вирок у справі щодо заволодіння державними коштами на суму понад 740 млн грн під час видобутку та продажу природного газу в рамках договорів про спільну діяльність з публічним акціонерним товариством «Укргазвидобування».

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«15 та 12 років позбавлення волі з конфіскацією — колегія суддів ВАКС оголосила вирок народному депутату України VII скликання та його фінансовому директору», — повідомляють у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.

В Центрі протидії корупції уточнюють, що йдется про фінансову директорку Оніщенка Олену Павленко.

Онищенка визнали винними одразу за кількома статтями Кримінального кодексу України, за сукупністю злочинів йому призначили 15 років ув'язнення з конфіскацією майна та штрафом, а також позбавили права обіймати певні посади на 3 роки після відбуття покарання. Павленко призначили 12 років з конфіскацією майна та позбавленням права обіймати певні посади на 3 роки. В рамках цивільного позова з фігурантів справи стягнули 536,6 млн грн.

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В ЦПК додають, що справа Оніщенка — одна з наймасштабніших корупційних схем в історії України, по ній статус обвинувачених або засуджених мають близько 30 осіб.

Однією з фігуранток справи була й мати Олександра Оніщенка Інеса Кадирова, яка померла влітку 2021 року на 76-му році життя. Їй інкримінували 5 статей: створення злочинної організації, вчинення злочину за змовою, заволодіння і розтрата майна, створення фіктивного підприємства та відмивання грошей в особливо великих розмірах. У 2019 році жінку взяли під варту, але невдовзі відпустили під особисте зобов'язання. На засідання вона з'являлась у інвалідному візку, вину не визнавала. Незважаючи на смерть фігурантки, її справу продовжувли розглядати й у 2022 році.

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Фото зі сторінки ЦПК

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