Держслужбовцям в Україні дозволили писати заповіти: що це означає

Держслужбовці та працівники критичної інфраструктури, як і військовслужбовці, мають право заповідати родичам грошову допомогу на випадок загибелі.

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Як пише sud.ua, віповідну постанову ухвалив Кабмін, затвердивши зміни до Порядку призначення і виплати одноразової грошової допомоги за шкоду життю та здоров’ю, завдану працівникам об’єктів критичної інфраструктури, державним службовцям, посадовим особам місцевого самоврядування внаслідок військової агресії російської федерації проти України".

Держслужбовці та працівники критичної інфраструктури мають право скласти в письмовій довільній формі особисте розпорядження про виплату одноразової грошової допомоги за шкоду життю та здоров’ю особам за їхнім вибором, визначивши розмір частки таких осіб у відсотках.

Втім, незалежно від змісту особистого розпорядження, малолітні, неповнолітні, повнолітні непрацездатні діти, непрацездатна вдова (непрацездатний вдівець), непрацездатні батьки загиблої (померлої) особи мають право на призначення і виплату одноразової грошової допомоги за шкоду життю та здоров’ю в розмірі 50% частки, яка належала б кожному з них у разі призначення і виплати такої допомоги за відсутності особистого розпорядження.

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Справжність підпису на особистому розпорядженні засвідчує командир/керівник підрозділу/керівник органу, в якому особа служить чи працює, або нотаріус. Оригінал особистого розпорядження протягом трьох робочих днів передається керівництву органу, в якому служить чи працює особа, для зберігання в її особовій справі.

Особа має право в будь-який час скасувати особисте розпорядження або скласти нове. Кожне нове особисте розпорядження скасовує дійсність попереднього. Зміст документу заборонено розголошувати до встановлення факту загибелі (смерті) особи, яка його склала. У разі загибелі (смерті) особи копія особистого розпорядження видається членам сім’ї.

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Рішення уповноваженого органу, що призначає і здійснює виплату одноразової грошової допомоги за шкоду життю та здоров’ю, може бути оскаржено до відповідного органу виконавчої влади, якому він підпорядкований, або в судовому порядку.

Нагадаємо, що цього року набули чинності два закони, які вдосконалюють порядок відкриття і оформлення спадщини, а також захищають права спадкоємців під час дії воєнного стану.

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Фото Pixabay

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