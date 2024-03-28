Матеріальну допомогу у зв'язку із загибеллю військовослужбовця виплачуватимуть за новими правилами: що важливо знати

Сім'я кожного військовослужбовця в Україні, який загинув на війні, може отримати від держави одноразову виплату — до 15 мільйонів гривень.

ВІДЕО ДНЯ

Новий закон, що регулює це питання, набуває чинності 29 березня. Про це розповів адвокат Дмитро Йовдій в ефірі «Радіо Місто над Бугом», пише socportal.info.

Читайте також: Загибель, пов’язана з проходженням військової служби: що потрібно знати про «смерть не на полі бою»

Право на виплату мають:

РЕКЛАМА

батьки, незалежно від того, чи проживали вони разом, головне, щоб вони не були позбавлені батьківських прав;

дружина або чоловік, які не вступили в повторний шлюб;

діти до 18 років.

якщо дитина навчається за денною формою і їй не виповнилося 23 роки, тоді вона також матиме право на цю виплату;

люди, які перебували на утриманні військовослужбовця;

люди, які набули право на отримання пенсії у зв'язку з втратою годувальника.

Втім, положення нового закону передбачають, що віднині сам військовослужбовець може вибрати, кому в разі його смерті виплачуватимуть одноразову допомогу, оформивши через нотаріуса заповіт на будь-кого. Хоча спадкоємець в певних випадках отримає не всю суму компенсації.

Читайте також: Пенсія загиблого на фронті військового: в Кабміні пояснили, в яких випадках дружина воїна може її отримувати

РЕКЛАМА

Адже гарантовано виплати мають отримати діти та батьки, який військовий не вказав у заповіті — гарантовано 50% від тієї частки, що їм належить відповідно до закону.

Нагадаємо, що з 1 квітня збільшгується розмір державної соціальної допомоги дітям загиблих захисників-добровольців — з з 2361 грн до 7800 грн на одного неповнолітнього та до 6100 грн — на кожного, якщо в сім’ї двоє і більше дітей.

РЕКЛАМА

Фото Pixabay

269

Читайте нас у Facebook