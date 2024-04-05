В Одесі іноземці готували російський удар по штабу Сил оборони півдня (фото, відео)

На Одещині, яка постійно перебуває під ворожими атаками з повітря як дронами-камікадзе, так і ракетами, Служба безпеки та правоохоронці зірвали нову спробу рашистів завдати вогневого ураження по місцях дислокації Сил оборони.

ВІДЕО ДНЯ

Як зазначають в СБУ, серед основних цілей агресора були штаби командування ЗСУ на південному напрямку. Для розвідування місць базування ворог залучив двох громадян однієї з країн Південного Кавказу, які проживали в Одесі.

Фото прокуратури

За вказівкою фсб вони розвідували місця базування українських військ, щоб зафіксувати їх координати на Google-картах. Після встановлення геолокацій «потрібних» об’єктів агенти збирали максимум інформації про наявний там особовий склад, військову техніку та особливості роботи.

РЕКЛАМА

Фото прокуратури

Фото прокуратури

РЕКЛАМА

«Для збору розвідданих російські агенти обходили вулиці обласного центру та приховано фіксували потенційні „цілі“. Разом з цим вони „втемну“ використовували свої зв’язки серед місцевих жителів для отримання інформації про українських військових. Також фігуранти створили у місті громадську організацію, яка діяла під виглядом надання допомоги для легалізації зарубіжних громадян в Україні, а насправді у стінах ГО іноземців намагалися завербувати до мережі інформаторів», — йдеться у повідомленні.

Фото прокуратури

РЕКЛАМА

Фото прокуратури

Окупанти планували здійснити серію прицільних ракетно-дронових ударів по військовій інфраструктурі та бойових позиціях ЗСУ. Після виконання ворожого завдання агенти сподівались влаштуватися на посади у разі окупації регіону. Але поплічників агресора викрили ще на початковому етапі їхньої розвідувально-підривної діяльності.

Фото "Оперативний ЗСУ"

За даними Офіса генпрокурора, наприкінці лютого 2024 року двоє братів-іноземців, які тимчасово проживали в Одесі, вступили у змову зі співробітником фсб рф. Вони погодились виконувати завдання на проведення підривної діяльності проти України. Навіть власноруч написали та надіслали куратору заяви про вступ до лав фсб.

В якості винагороди за свої «послуги» фігуранти розраховували на «посади» у разі окупації Одещини: один хотів стати керівником регіонального відділення фсб, інший — очолити міськраду.

Фігурантам повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 114−2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про розташування ЗСУ, вчинене в умовах воєнного стану). Наразі вони перебувають під вартою. Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми.

Нагадаємо, що нещодавно зрадник, який скоригував ракетний удар по кафе у центрі Краматорська 27 червня 2023 року, отримав довічний термін ув’язнення. Місцевий мешканець, якого минулого рорку затримали «по гарячих слідах», ще до початку повномасштабного вторгнення росії був завербований воєнною розвідкою рф.

Фото прокуратури

454

Читайте нас у Facebook