Навідник ракетного удару по кафе у Краматорську отримав довічне ув’язнення

Зрадник, який скоригував ракетний удар по кафе у центрі Краматорська 27 червня 2023 року, отримав довічний термін ув’язнення.



Про це повідомили в СБУ.

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Зловмисника правоохоронці затримали «по гарячих слідах». Ним виявився місцевий житель, який ще до початку повномасштабного вторгнення росії був завербований воєнною розвідкою рф.

За даними слідства, 27 червня минулого року він отримав вороже завдання з’ясувати, чи працює вищезгадане кафе і зафіксувати наявність там відвідувачів.

Агент здійснив приховану відеозйомку закладу і переслав відзнятий файл своєму російському куратору.

Після отримання агентурної інформації окупанти здійснили прицільний ракетний удар по кафе, в якому перебували люди.

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Унаслідок вогневого ураження загинуло 13 місцевих жителів, серед них — 3 дітей. Ще 64 людини отримали поранення різного ступеня тяжкості.



Як встановило розслідування, ворожим коригувальником є мешканець Краматорська, працівник місцевого газотранспортного підприємства.

Під час спілкування з оточенням він неодноразово висловлював свої прокремлівські погляди і таким чином потрапив у поле зору російської спецслужби.

За матеріалами Служби безпеки суд визнав його винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

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Нагадаємо, у Херсоні затримали російських інформаторів, які готували нову серію повітряних атак на місто. Зрадники розвідували місця тимчасового базування українських захисників, підрозділи СБУ.



А у Дніпрі днями затримали молодика, який допомагав росії готувати удари по ТЕЦ та військовому шпиталю.

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