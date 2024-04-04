38.94 / 39.45 42.26 / 42.96
Київ: +10
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Події

Навідник ракетного удару по кафе у Краматорську отримав довічне ув’язнення

15:44 4 квітня 2024
чоловік

Зрадник, який скоригував ракетний удар по кафе у центрі Краматорська 27 червня 2023 року, отримав довічний термін ув’язнення.

Про це повідомили в СБУ.

Зловмисника правоохоронці затримали «по гарячих слідах». Ним виявився місцевий житель, який ще до початку повномасштабного вторгнення росії був завербований воєнною розвідкою рф.

За даними слідства, 27 червня минулого року він отримав вороже завдання з’ясувати, чи працює вищезгадане кафе і зафіксувати наявність там відвідувачів.

Агент здійснив приховану відеозйомку закладу і переслав відзнятий файл своєму російському куратору.
Після отримання агентурної інформації окупанти здійснили прицільний ракетний удар по кафе, в якому перебували люди.

РЕКЛАМА

Унаслідок вогневого ураження загинуло 13 місцевих жителів, серед них — 3 дітей. Ще 64 людини отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Як встановило розслідування, ворожим коригувальником є мешканець Краматорська, працівник місцевого газотранспортного підприємства.
Під час спілкування з оточенням він неодноразово висловлював свої прокремлівські погляди і таким чином потрапив у поле зору російської спецслужби.

За матеріалами Служби безпеки суд визнав його винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

РЕКЛАМА

Нагадаємо, у Херсоні затримали російських інформаторів, які готували нову серію повітряних атак на місто. Зрадники розвідували місця тимчасового базування українських захисників, підрозділи СБУ.

А у Дніпрі днями затримали молодика, який допомагав росії готувати удари по ТЕЦ та військовому шпиталю.

РЕКЛАМА

142

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

паска

Дуже смачна паска: легкий рецепт відомої кулінарки

Песик-астронавт

Близнюкам — прорив у складній справі, а Левам — нові цікаві можливості: що обіцяють зорі на день Земляного Песика-астронавта

Банкомат

В Україні з’явились два нових види шахрайства: як їх розпізнати і як захиститись

картопля

Рятуємо картоплю від жука «секретним» засобом: кидайте його у кожну лунку під час посадки

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту