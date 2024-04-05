«Відео з кульбабами на моїй сторінці у соцмережі за три тижні отримало близько трьох мільйонів переглядів», — майстриня Ірина Терновська

Квіти, які створює майстриня із Сум Ірина Терновська, називаються ростовими. Вони зростом з людину, а інколи й вищі. Виглядають такі квіти казково і неначе переносять у чарівний світ дитинства й налаштовують на очікування див. А сьогодні позитивні емоції для людей так важливі.

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В інтерв’ю «ФАКТАМ» Ірина Терновська розповіла про свою весняну колекцію ростових квітів, які зачаровують красою.

Конвалії з фоамірану, за словами Ірини Терновської, натхнені весною

«Деякі ростові квіти мають підсвітку»

— Ірино, які квіти є у вашій весняній колекції?

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- Перш за все, це конвалії з фоамірану (пластичної замші). Вони натхнені весною. Композиція з конваліями, розташована біля входу квіткового магазину, викликала чимало яскравих емоцій у перехожих та відвідувачів. З цього ж матеріалу створені й англійські дзвіночки (British Bluebells). Цю квітку я вперше побачила у Великій Британії, де зараз перебуваю. Навесні вони у цій країні повсюди. Як у нас, в Україні, є галявини з кульбабами, так у Англії розповсюджені дзвіночки.

Казково красиві англійські дзвіночки, створені українською майстринею

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До речі, є у моєму творчому доробку і кульбаби. Одного разу я відкрила для себе доступний і дешевий матеріал — підкладку для ламінату, з якої зроблені парашутики моїх кульбаб. Сама конструкція цієї квітки нескладна, але робота досить муторна — довелось зробити дуже багато повторів цих парашутиків. До речі, відео у соціальній мережі, яке було зроблене для замовника кульбаб (щоб він розумів, як їх збирати), за три тижні отримало близько трьох мільйонів переглядів і додало моїй сторінці біля десяти тисяч підписників.

— Неймовірно! А з чого зроблені ваші нарциси?

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— З мого улюбленого фоамірану. Вони теж дуже популярні у Великій Британії, як і у нас в Україні. Ці квіти починають прокльовуватись з-під землі ще у середині лютого, і вже наприкінці зими всі клумби жовті.

Ніжні нарциси – одна з робіт Ірини Терновської

— Дуже привабливі і лілії. Була вражена, що це не просто квіти, а світильник.

— Настільний світильник у вигляді гілки лілії у вазі — це те, що я давно хотіла створити. І ось нарешті дійшли руки. Лілії теж створені з фоамірану. У світильнику три лампочки. Він заввишки шістдесят сантиметрів, працює від розетки та має вимикач на проводі. При створенні композицій, які живляться від електричного струму, велика увага приділяється безпеці. До речі, серед моїх робіт є й картина-світильник із незабудок. Деякі ростові квіти мають підсвітку.

Так виглядає настільний світильник у вигляді гілки лілії у вазі

«У моєму творчому доробку — гриби, ягоди, жолуді, капуста, горох…»

— Опишіть свою майстерню. Яке в ній обладнання? Що необхідно мати для роботи з ростовими квітами?

— Як я вже сказала, зараз перебуваю в Англії. Моя майстерня тут — це приміщення на другому поверсі, в якому до мене багато років працювали художники. Отож, вважаю, що тут особлива атмосфера. Основне обладнання у мене — це гарячий клейовий пістолет, промисловий фен, плоскогубці, бокорізи, паяльник…

— Ростова квітка має суцільне стебло з квіткою чи це набір фрагментів?

— Я намагаюсь робити все максимально розбірне, бо це зручно та бюджетно для транспортування. Зазвичай, квітка складається з суцвіття, стебла, листя, та підставки.

— Яким чином досягаєте ефекту схожості квітки з живою? Наприклад, майстри всесвітньо відомої іспанської фарфорової мануфактури Lladro у своїх квітах відтворюють навіть прожилки на пелюстках…

— Свій творчий шлях я починала з керамічної флористики. Створювала з глини квітки оригінального розміру, і їх також неможливо було відрізнити від справжніх за рахунок відтворення найдрібніших деталей, включно і прожилок. Цей вид мистецтва в принципі ґрунтується на максимально реалістичному відтворенні живих квітів. Щодо ростової флористики, вау-ефект досягається і без настільки прискіпливої деталізації. Звісно, я намагаюсь відтворити дрібні деталі, але не до структурних волокон, бо тоді створення однієї квітки буде займати місяці.

— Що для вас найприємніше у процесі створення квітів?

— Безумовно, найприємніше, як і в будь-якій іншій справі, це результат. Коли я розробляю нову квітку, новий дизайн, не завжди все виходить ідеально з першого разу. Потрібен час для опрацювання всіх дрібних деталей, щоб результат був таким, який я запланувала. І коли врешті-решт бачиш, що квітка виглядає саме так, як у моїй уяві — то і є найприємніший момент.

— Який етап у створенні ростових квітів вимагає особливої майстерності?

— Кожен важливий, до кожного треба підходити творчо.

— Чи створюєте ще якісь ростові рослини крім квітів?

— У моєму творчому доробку — гриби, ягоди, жолуді, капуста, горох…

«В Україні для створення фотозон ростові квіти дуже затребувані»

— Чи замовляють ваші роботи для фотосесій?

— В Україні для створення фотозон ростові квіти дуже затребувані. В Англії ж це не так популярно. Я спілкувалась з місцевими фотографами та з нашими українськими, котрі вже багато років проживають у Великобританії, й вони розповідають, що на тематичні фотосесії, особливо з використанням додаткового декору, клієнтів треба вмовляти. Проте взявши участь у зйомці, люди зазвичай радіють результату, і потім вже із задоволенням замовляють наступні фотосесії. Але вперше для них — то як стрибок з парашутом.

Останнім часом набирають популярності квіти з органзи

— Які найцікавіші локації декоровані вашими ростовими квітами?

- Із останнього, про що пам’ятаю та знаю (а я не завжди знаю, де опиняться мої квіти, бо часто знаходжусь десь посередині у ланцюжку виконання замовлення) — то запуск мішленівського ресторану у Лондоні. У мене замовили велетенську квітку для фотосесій. Для її втілення мені надали 3D візуалізацію троянди, тому потрібно було чітко відтворити те, як це бачить замовник. Всі залишились задоволеними. Також було кілька замовлень від ресторанів та салонів краси на стилізовані квіткові люстри під конкретні дизайни інтер'єру.

— Які квіти серед ростових найбільш популярні?

— Останнім часом популярності набирають квіти з органзи. Вони виглядають дуже ніжними за рахунок напівпрозорості. Щось нове майже завжди стає трендом. Працювати з цим матеріалом складніше, ніж з ізолоном та фоаміраном. Доводиться застосовувати зовсім інші технології обробки, але немає нічого неможливого.

— Як доглядати за квітами з фоамірану, органзи, ізолону?

— Оскільки мої вироби дуже делікатні, догляд за ними також потрібен делікатний. Для всіх трьох матеріалів найкраще застосовувати обдування від пилу струменем повітря фену та вологі серветки.

Раніше «ФАКТИ» публікували інтерв’ю з дизайнеркою Катериною Таращук про оновлення інтер’єру: «Плитку на стінах та підлозі в кухні можна фарбувати».

Фото з альбому Ірини Терновської

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