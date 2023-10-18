«Коли фотографую свої квіти з фоамірану на вулиці, на них сідають метелики й бджоли», — майстриня Наталя Гуменюк

Відома британська актриса Одрі Хепберн казала, що садити сад — означає вірити у завтрашній день. Можливо, саме тому українці так люблять вирощувати квіти та створювати їх з різноманітних матеріалів: порцеляни, пластичної замші, вафельного паперу, шоколаду, цукрової мастики… «Аромати — це почуття квітів», — писав відомий німецький поет та публіцист Генріх Гейне. Коли дивишся на квіти, створені майстринею з Хмельницького Наталею Гуменюк з пластичної замші, здається, що вони живі та пахнуть. Сила мистецтва неймовірна. Про свою нову колекцію квітів майстриня розповіла в інтерв’ю «ФАКТАМ». Її інтер’єрні квіти та квіткові брошки відомі не тільки в Україні, але й у Польщі, Чехії, Канаді, Франції, Швеції, Греції… Також створені нею аксесуари представлені у салоні весільних суконь у Парижі.

«Згідно з народними повір'ями, гортензія здатна відганяти хвороби та нещастя»

— Фоаміран — чудовий матеріал для рукоділля, — говорить Наталя Гуменюк. — Фактично це спінена гума. Листи фоамірану, з яких створюються квіти, дуже м'які, приємні на дотик, надзвичайно пластичні. При нагріванні фоаміран відмінно піддається моделюванню та чудово зберігає задані форми після охолодження. Фоаміран має й інші назви: пластична замша, фом, ева, фоам, гумовий папір, ревелюр… Серед різновидів фоамірану — оксамитовий, шовковий, зефірний… Шовковий — еластичний, і в цьому його перевага. Оксамитовий має напилення, яке нагадує оксамитову фактуру. Мій улюблений — зефірний. Зефірний фоаміран, з яким я зазвичай працюю, це особливий надлегкий різновид фоамірану з пористою структурою. Він ідеальний для створення реалістичних квітів з легкими повітряними пелюстками.

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— Які квіти у вашій новій колекції?

— Жоржини, чорнобривці, гортензії, троянди… Білу жоржину, наприклад, я вирішила доповнити виноградом. Вийшла дуже гарна осіння композиція. З жоржиною пов"язана цікава легенда. У далекі часи жоржини вважалися королівськими квітами й росли лише в королівському саду. Красою цих прекрасних квітів мали можливість насолоджуватися тільки родина правителя та придворні. І ніхто не мав права винести дивовижну квітку з саду. А в тому саду працював молодий садівник на ім’я Жорж. І була у нього кохана, якій і подарував він одного разу прекрасну квітку. Він потайки виніс паросток з королівського саду й навесні посадив його біля будинку своєї нареченої. А коли до правителя дійшли чутки про те, що його прекрасна квітка росте тепер і за межами палацу, садівника посадили у в’язницю, звідки йому вийти вже не судилося. На честь садівника й була названа жоржина.

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Ця квітка символізує успіх та всепереможну силу життя. Жоржини вважають квітами успішних і впевнених у собі людей. Можливо, тому, що ці квіти мають міцне й масивне стебло. Жоржини також символізують мужність і силу, тому їх доречно дарувати й чоловікам. Дуже люблю також гортензію.

Наталя Гуменюк: «Жоржина символізує успіх та всепереможну силу життя»

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— А що символізує ця квітка?

— Грацію, скромність, щирість і надію. Багато народів гортензію трактують як оберіг. Згідно з народними повір'ями, гортензія здатна відганяти хвороби та нещастя. Також гортензія є символом доброзичливості. Ця квітка у домі налаштовує на добрі стосунки у родині, спокій та комфорт. Чорнобривці ж — один із символів рідного дому. Ці квіти радують нас своїми барвами до морозів.

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Створена майстринею гортензія вишукана та ніжна

— Яка квітка має найбільшу популярність?

— Орхідея, яка символізує щирі та чисті, глибокі та міцні почуття. Також всі дуже люблять троянди. Червоні троянди символізують любов і пристрасть. Кремово-рожеві означають симпатію та мрії про почуття у відповідь. Малинові дарують, коли хочуть підкреслити повагу, виявити увагу, наприклад, вчителю. Жовті троянди символізують молодість, енергійність, життєву силу.

Орхідея з фоаміарану - наче справжня

«Яскраві кольори, туманні ранки, осіння прохолода після спекотного літа — за це я люблю осінь»

— Чи часто ваші квіти приймають за справжні?

— Так. І не тільки люди. Коли фотографую квіти з фоамірану на вулиці, на них сідають метелики та бджоли. Зазвичай, коли створюю свої вироби, переді мною живі квіти або фото з квітами. Тож намагаюсь максимально реалістично відтворити природну красу. Щоб квітка вийшла, як жива, важливо приділити увагу кожній деталі, правильно затонувати у тих відтінках, які притаманні природі. Зазвичай всі квіти я створюю із зефірного фоамірану. З нього можна зробити практично живі пелюстки -- тоненькі й прозорі. А листя — з більш щільного та пружного фоамірану.

Троянди з пластичної замші - живі

— Наталю, а які фрукти та ягоди створюєте?

— Різноманітні. Це яблука, плоди гранату… Щодо ягід, це горобина, смородина, малина, ожина, суниця, шипшина. Наприклад, шипшина здавна вважається символом краси, молодості та любові. А червону горобину в Україні здавна вважали символом родинного щастя. Вважалося, що горобина відганяє хвороби та захищає від будь-яких злих чар. Оливка уособлює життєствердність, що долає безліч випробувань та перешкод. Ягоди та оливки створюю з самозастигаючої глини та тоную акриловими та олійними фарбами. А листочки — з фоамірану.

— Що вас надихає восени?

— Взагалі, осінь — моя найулюбленіша пора року. Яскраві кольори, туманні ранки, осіння прохолода після спекотного літа — за це я люблю осінь.

Квіткові прикраси з чорнобривцями з пластичної замші дуже гарні

«Американський селекціонер Лютер Бербанк казав: «Квіти завжди роблять людей кращими, щасливішими: вони сонце, їжа й ліки для душі»

— Як правильно зберігати квіти з фоамірану та доглядати за ними?

— Щоб квітка не втратила яскравість кольору, уникайте впливу на неї прямого сонячного проміння. Інакше пелюстки вицвітуть. Якщо йдеться про інтер’єрні композиції, час від часу варто змахнути пил сухою або вологою ганчіркою. Не варто використовувати вологі серветки. Пил також можна здути холодним струменем повітря фену. Не тримайте виріб біля відкритого вогню та не кладіть на нагрівальні прилади, наприклад, на обігрівач. Бережіть від домашніх улюбленців і маленьких дітей… Фоаміран — досить міцний матеріал, проте його легко можна пошкодити. Наприклад, на ньому можуть залишаться подряпини. Варто ставитися до виробів дбайливо та акуратно. Брошки бажано не одягати під верхній одяг, бо фоаміран — це ніжний, м’який матеріал і виріб може втратити форму.

— Які афоризми відомих людей про квіти ваші улюблені?

— Відомий американський селекціонер та садівник Лютер Бербанк казав: «Квіти завжди роблять людей кращими, щасливішими; вони сонце, їжа та ліки для душі». З цим неможливо не погодитися.

Раніше про створення колекцій квітів з цукрової мастики «ФАКТАМ» розповіла майстриня Наталія Лупич.

Фото з альбому Наталії Гуменюк

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