«Плитку на стінах та підлозі в кухні можна фарбувати»: дизайнерка Катерина Таращук про оновлення інтер’єру

Кухня — особливе місце у домі. Зазвичай це оазис затишку, який, попри війну, люди прагнуть створювати в оселях. Але як оновити інтер’єр, коли на ремонт та придбання нових меблів немає коштів? Чи можна зробити редизайн власноруч? І що для цього потрібно? В інтерв’ю «ФАКТАМ» про секрети оновлення кухні розповіла дизайнерка інтер’єрів Катерина Таращук.

«Фарбування — однозначно дешевший та швидший процес, ніж заміна плитки»

— Будь-який редизайн раджу починати з ескізу, — говорить Катерина Таращук. - Бажано підібрати в інтернеті фотоприклади за стилем, колірною гамою, визначитися зі вподобаннями, а потім сфотографувати вашу кухню й хоча б в найпростішому редакторі спробувати змінити колір. Зараз є мобільні додатки, які дозволяють це робити. Коли бачиш всю картинку в комплексі, зменшується ризик, що потім вийде не те, що очікувалось.

— Як розрахувати вартість редизайну?

— Якщо це фарбування поверхонь, то рахуємо кількість квадратних метрів плитки або меблів та помножуємо на витрату матеріалів. До суми може додатися вартість фурнітури, декору, аксесуарів. Ще раз підкреслю, що ретельне пропрацювання попереднього ескізу може суттєво полегшити вибір декору й зекономити час та гроші.

— Як оновити плитку на стінах та підлозі?

— Будь-яку плитку можна фарбувати. Фарбування — однозначно дешевший, швидший та приємніший процес, ніж заміна плитки. Дуже важливу роль має попередня підготовка поверхні. Її треба ретельно відмити від бруду, відшліфувати, після чого плитку слід знежирити. Дуже важливий для успішного перефарбування плитки ґрунт. Він має бути призначений для складних поверхонь (скла, плитки). Фарба також має бути спеціальною. Для захисту фарби на підлозі раджу також покрити її лаком. Для стін це не принципово.

Перевтілення цієї кухні дизайнеркою Катериною Таращук вражає

— Як порадите оновити шафи, стіл, стільці?

— Найшвидший спосіб поміняти зовнішній вигляд кухонних шафок — перефарбувати фасади та замінити ручки. Іноді для цього не потрібно навіть відкручувати дверцята, часто фарбують тільки зовнішній бік. Все залежить від того, чим покриті меблі. Якщо вони фарбовані або ламіновані, достатньо пошліфувати та знежирити перед фарбуванням. Якщо ж це плівка й вона добре тримається, фарбуйте плівку аналогічно. Якщо плівка в деяких місцях (як правило, від вологи або температури) почала відшаровуватися, то її знімають під гарячим феном, а потім прибирають клей. Потім так само шліфують і фарбують. Нерідко фарбою покривають також і скляні дверцята, це додає цілісного вигляду. Стіл, стільці, м’який куток — це також ті меблі, колір яких можна змінити. Проте іноді достатньо замінити накладки для сидіння або додати скатертину із підставками під тарілки, вазу із квітами, щоб зовнішній вигляд вашої кухні покращився. Дуже вдале рішення — розмістити світильник із великим абажуром над обідньою зоною.

«Природні відтінки зеленого, коричневого й теракотового особливо популярні в екологічно орієнтованих дизайнах»

— Як можна стильно оновити м’який куточок?

— Вибір оббивки залежить від різних факторів. Перш за все — від стилю та концепції інтер'єру. Якщо інтер'єр орієнтований на сучасний або мінімалістичний стиль, то екошкіра може додати елегантності та легкості. Водночас тканина може бути кращим вибором для класичного інтер’єру. Щодо функціональності, екошкіра легше очищується, тому підходить для сімей із дітьми або домашніми тваринами. Тканина ж може надавати більше тепла та комфорту. Звичайно, важливий також бюджет редизайну. Екошкіра часто є дорожчим матеріалом у порівнянні з тканиною.

— Які кольори кухонь зараз у тренді?

— Сьогодні популярні нейтральні відтінки — бежеві, сірі, кремові й білі. Вони створюють чистий та світлий вигляд кухні й візуально розширюють простір. Сірий та чорний кольори або їхні комбінації надають кухні сучасного та елегантного вигляду. Також чорний може використовуватися як акцентний — наприклад, у ручках. Природні відтінки зеленого, коричневого й теракотового особливо популярні в екологічно орієнтованих дизайнах. На диво, рожеві кольори набирають обертів у сучасних кухнях, привносячи в інтер’єр грайливий настрій.

Кухня – оазис затишку

— Як осучаснити кухонний стіл?

— Дерев'яний стіл можна покрити новим шаром фарби, лаку для деревини, тонованих у той чи інший відтінок. Можна, наприклад, залишити стільницю дерев’яною, а ніжки пофарбувати у будь-який колір. Також оновити стіл можна, декорувавши стільницю мозаїкою або плиткою. Навіть вінтажні двері, на які поклали скло, можуть стати стільницею дизайнерського стола.

— Як осучаснити власноруч абажур на кухні?

— Якщо це м’який скандинавський стиль, який любить ротанг та плетіння, абажур можна замінити на солом’яний, придбати трохи довший шнур і підвісити його не надто високо над столом — так, щоб на страви падало тепле світло. Це додасть затишку під час сімейної вечері. Один з найпростіших способів редизайну світильника — це фарбування. Виберіть колір, який відповідає вашому кухонному інтер'єру або створює контрастний акцент. Для абажура з текстилю можете використовувати фарбу для тканин. Якщо абажур має металеву арматуру, — фарбу для металу. Текстильний абажур можна прикрасити, додавши декоративні елементи — намистини, стрічки, камені або навіть мініатюрні фігурки. При оновленні абажура можна використати техніку декупажу.

«Дедалі популярніша тенденція, коли стеля або її частина пофарбовані в яскравий колір, який може частково переходити на стіни»

— Яких помилок найчастіше припускаються під час редизайну кухні та як їх уникнути?

— Як я вже казала, не варто недооцінювати важливість попереднього ескізу. На ринку зараз широкий вибір декору, і дуже часто буває, що подобається одне, друге, третє, але разом все це не виглядає гармонійно. Тому потрібен комплексний підхід: створіть план, якою ви бачите оновлену кухню; визначте, які зміни хочете внести, у вас має бути список матеріалів і інструментів. Не перенавантажуйте простір декоративними деталями. Якщо фарбуєте меблі або стіни, дотримуйтеся правильної техніки фарбування, важлива підготовка поверхні та відповідна фарба для цього матеріалу. Дотримуйтеся техніки безпеки під час роботи з інструментами та хімічними речовинами.

— Якось я робила інтерв’ю із всесвітньо відомим тренд-форкастером Стефаном Нільсоном, й він сказав, що актуальні кольорові акценти в оселях — це можуть бути ручки меблів, вимикачі й навіть стеля. Як органічно вписати такі акценти в інтер’єр кухні?

— Замість звичайних металевих або дерев'яних ручок на меблях, ви можете встановити кольорові. Вони можуть мати відтінки основного кольору кухні або створювати цікавий контраст. Наприклад, якщо на кухні переважають білі або сірі кольори, можете обрати ручки у сміливих відтінках, таких як жовтий, червоний або синій. Кольорові вимикачі й розетки також додають родзинки приміщенню. Особисто мені дуже подобається, коли стеля або її частина пофарбована в яскравий колір, який може частково переходити на стіни. І ця тенденція, до речі, набирає обертів в сучасних інтер’єрах. Кольорові акценти можуть бути додані за допомогою подушок, серветок, штор та інших текстильних виробів у кухні. Також можна внести яскравість через декоративні елементи, такі як вази, свічники, картини, посуд та інші предмети. Це дозволить вам експериментувати з кольорами та змінювати їх залежно від сезону чи настрою.

В інтер’єрі кухні важлива кожна деталь

— Ще один відомий тренд-аналітик з Нідерландів Герт ван дер Кеукен розповідав мені, що кухня має пробуджувати смак до життя, і радив на кухні використовувати сірі тони, вони дуже ефектно поєднуються з кольорами фруктів у вазах, зеленню. Які ще, на вашу думку, моменти у дизайні кухні пробуджують смак до життя?

— Як я вже зазначила, це можуть бути яскраві елементи в інтер'єрі кухні, такі як кольоровий посуд, подушки на стільцях, квіти у вазах та інші декоративні предмети. Використовуйте у дизайні природні матеріали й фактури, які нагадують про зв’язок із природою (натуральне дерево, камінь). Один зі способів «пробудити смак» — завжди вирощувати свіжу зелень на кухні. Важливе й зоноване освітлення. Нехай глобальне світло та підсвічування робочої поверхні будуть нейтрального кольору, а світло над столом буде м’яке та тепле.

А про те, чи можуть старі предмети побуту співіснувати із сучасними та додати інтер’єру певного колориту, в інтерв’ю «ФАКТАМ» розповіла відома київська дизайнерка інтер’єру Тетяна Денисенко.

Фото з альбому Катерини Таращук

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