Електронний кабінет військовозобов'язаного: коли та як ним можна буде користуватися

Нещодавно президент України Володимир Зеленський підписав закон щодо зниження призовного віку з 27 до 25 років, а також закон, який передбачає створення електронного кабінету військовозобов'язаного.

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Міністерство оборони вже працює над створенням е-кабінету, очікується, що сервіс буде запущено цього літа. Про це під час телемарафону повідомила заступниця міністра оборони України Катерина Черногоренко, передає «Слово і діло».

За її словами, військовозобов'язаним не потрібно буде реєструвати кабінет — усі профілі будуть створені заздалегідь системою.

«Фактично, це буде готова опція для такої роботи, але користуватися таким електронним кабінетом чи ні — це справа кожного громадянина чи громадянки», — заявила Черногоренко та додала, що сервіс дозволить оновлювати особисті дані без відвідування ТЦК. Водночас, у е-кабінеті зберігатиметься лише та інформація, яка прописана у законі.

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«Кожен військовозобов'язаний зможе зробити запит через електронний кабінет до інших реєстрів і таким чином поповнити чи актуалізувати свої дані в системі «Оберіг», — зазначила вона.

За словами заступниці міністра оборони, смарт-мобілізація стане наступним етапом після цифровізації вручення повісток. «Наступний етап — це можливість у два кліки подати заявку на мобілізацію: „Я хочу стати оператором дронів“, „Я хочу стати артилеристом“ тощо», — підкреслила вона та додала, що коли людина буде розуміти весь свій маршрут у війську і зможе його контролювати шляхом власного вибору, то питання щодо електронних повісток, самого факту їхнього існування, відпаде саме по собі.

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Нагадаємо, що наразі все ще триває підготовка нового мобілізаційного проєкта закону до другого читання. За словами нардепа та військовослужбовця ЗСУ Романа Лозінського, Генштаб та парламентський Комітет з питань національної безпеки та оборони запропонують до документу зміни щодо демобілізації. За його словами, підхід до військових на бойових та небойових посадах має бути різним.

Фото Pixabay

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