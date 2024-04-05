АРМА виставляє на продаж розкішний «Майбах» медведчука (фото)

В Україні продадуть «MAYBACH» кума російського диктатора володимира путіна віктора медведчука та колекційні годинники. Про це повідомила голова Агенства з розшуку та менеджменту активів (АРМА) Олена Дума.

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«АРМА на засіданні Комісії з питань проведення конкурсного відбору юридичних осіб, які здійснюють реалізацію арештованих активів прийняло рішення про реалізацію майна медведчука, дороговартісного автомобіля „MAYBACH“ та колекційних наручних годинників у кількості 20 одиниць. З детальним описом та характеристиками даного майна можна ознайомитися на сайті АРМА. Строк прийняття документів для участі у конкурсі триває до 19 квітня 2024 року. Документи подаються у відповідності до ПОРЯДКУ відбору на конкурсних засадах юридичних осіб, які здійснюють реалізацію арештованих активів», — написала вона.

За її словами, 25 квітня на засіданні Комісії з питань проведення конкурсного відбору юридичних осіб, які здійснюють реалізацію арештованих активів буде визначений переможець, який буде реалізовувати майно медведчука на «Прозорро.Продажі».

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Як писали «ФАКТИ», нещодавно виставлену на продаж п'ятиповерхову яхту віктора медведчука показали зсередини.

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