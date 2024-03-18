Розкіш засліплює: виставлену на продаж п'ятиповерхову яхту Медведчука вперше показали зсередини (відео)

У 2022 році в Хорватії була заарештована шикарна яхта кума путіна Віктора Медведчука, який на початку повномасштабного вторгнення рф в Україну намагався втекти, але був затриманий, а згодом його обміняли на полонених «азовців». Нещодавно Кабмін погодив Агентству з розшуку та менеджменту активів реалізацію яхти.

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Журналістам ТСН свого часу вдалося побувати на борту цього судна, якому суд заборонив покидати порт хорватського міста Трогір. Судно має 92 метри завдовжки та 14 метрів завширшки. Яхта вміщує 14 гостей та 22 члени екіпажу, на ній передбачені ліфти.

Журналістам тоді дозволили зафільмувати одну з кают для гостей, при оздоблені якої використовували червоне дерево. На стіні — репродукція роботи французького художника Поля Гогена, оригінал якої знаходиться у російському Ермітажі. На полицях книжки — Генрик Сенкевич та Ґете. Ванна кімната оздоблена мушлями.

Ексклюзив яхти Royal Romance — басейн на палубі. Це найбільший басейн, який коли-небудь будувала на судні компанія, що створила цю яхту.

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В АРМА зазначають, що це — перша така велика справа за кордоном, і що у планах — реалізація й інших заарештованих активів зрадників та колаборантів. Не виключено, що наступним кейсом стануть літаки, їх 12. Деякі з них знаходяться в Канаді, деякі — в Лейпцигу. Це — величезні «Руслани» АН-124. Також є нерухомість в Великобританії та у Франції

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Нагадаємо, що рік тому суд заарештував нелегальний готельний комплекс дружини Медведчука Оксани Марченко у Карпатах

Фото — скріншот

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