Виявився сином ТОП-чиновника і мультимільйонера: стало відомо, за кого вийшла заміж популярна співачка

Співачка-волонтерка Даша Астаф'єва нещодавно розповіла, як сім'я її бойфренда не хотіла нічого чути про майбутню невістку, яка пов'язана з шоубізнесом.

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І тепер, здається, все стало зрозумілим завдяки «татові пліткарів» Богдану Беспалову та його медіа.

Декілька тижнів тому Богдан Беспалов заявив, що артистка таємно вийшла заміж, хоча сама вона усіляко намагається не розголошувати про особисте.

Дашу такі плітки, звичайно, обурили, але Богдан вирішив не зупинятися і опублікував фото ймовірного нареченого екссолістки гурту «Нікіта».

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«Як Вам Амурний вибір Астафʼєвої?» — підписав він фото.

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Після цього підписники Богдана стали гадати, хто цей загадковий чоловік, молодший за волонтерку на 10 років. І зрештою прийшли до висновку, що це — підприємець Григорій Черкаський, син мультимільйонера, голови Державної служби фінансового моніторингу України.

Втім, все лише здогадки, і точних доказів, що Астаф’єва дійсно крутить роман з Черкаським-молодшим немає.

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Нагадаємо, нещодавно Даша Астафʼєва запустила кулінарне шоу «Такі страви», в якому вона разом з відомими людьми готують за стародавніми рецептами з книги Осипи Заклинської «Нова кухня вітамінова».

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