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Даша Астафьєва і Андрій Бєдняков приготували «Печену пульку»: в чому особливості (відео)

14:55 2 квітня 2024
Запечений птах

З початком великої війни багато артистів втратили роботу через те, що телеканали припинили зйомку розважальних шоу. Тому Даша Астаф'єва, яка стала волонтеркою, коли ворог стояв під стінами Києва, а потім виступала перед військовими, по мірі відступу рашистів теж залишилась без постійного заняття.

Через деякий час, коли багато хто зрозумів, що у моменти безвиході на допомогу може прийти Інтернет, Даша запустила «Такі страви» — кулінарне шоу, в якому вона разом з відомими людьми готують за стародавніми рецептами з книги Осипи Заклинської «Нова кухня вітамінова».

В найновішому випуску шоу гостем був ведучий Андрій Бєдняков. І готували вони «Печену пульку».

Це індичка, яку за польського панування в Україні фарширували чорним хлібом з додаванням подрібненої смаженої печінки, горіхів, зварених каштанів, розтертих з жовтками, маслом, мигдалем і родзинками, а потім запікали під ароматним маринадом.

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Також до страви могли додаватися трюфелі (їх можна замінити на печериці).

А оскільки індичка — досить велика птиця, то й запікати її доведеться при температурі 220 градусів не менше 3 годин.

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Також нагадаємо про справжній український вінегрет, що його Даша Астаф'єва приготувала разом з Євгеном Клопотенком.

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