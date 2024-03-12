«Такого я не зустрічала»: Даша Астаф’єва зізналася, як до неї ставиться родина коханого

Співачка та модель Даша Астаф'єва, яка активно волонтерить, зізналась Еммі Антонюк, у яких стосунках перебуває з батьками свого бойфренда.

ВІДЕО ДНЯ

Вона сказала, що, коли в її життя з'явився коханий, багато речей сталося вперше. Зокрема, сім'я чоловіка сприйняла її з неймовірним теплом.

«Дякую своєму бойфренду за відчуття, яке я дуже давно втратила. Це відчуття родини, коли тебе люблять, — сказала Даша Астаф'єва. — Не повірите, але це перший мій хлопець, родина якого мене любить. Я не боюсь, що вони скажуть: „Ой, ми дивилися твої інтерв'ю…“. Навпаки, вони дивляться, підтримують, запитують, як я. Це неймовірні відчуття. Це перша людина, яка подарувала відчуття, яких у мене не було в дитинстві. Це коли тебе хвалять, дозволяють обрати бажане, коли роблять, як ти просиш. Я все життя страждаю від того, що мене позбавляли цього всього у дитинстві».

Даша додала, що саме через батьків її кавалерів і закінчувались попередні стосунки. Вони її просто не сприймали.

«Їм було соромно, що я гола, вважали, що я тупа, не цікавлюсь політикою, заробляю більше й принижую хлопця, що він ледачий», — сказала співачка.

РЕКЛАМА

Раніше Даша Астаф’єва емоційно висловилася про публікації в соцмережах, зазначивши, що «замовчувати війну — це злочин».

РЕКЛАМА

57

Читайте нас у Facebook