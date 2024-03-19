Балерина на мільярд: ремонт тунелів метро замовили викладачці хореографії в академії танцю

КП «Київський метрополітен» під керівництвом Віктора Брагінського віддав підряд на капітальний ремонт «червоної гілки» столичного метро вартістю 1,5 млрд грн компанії, оформленій на родичку бізнес-партнера Брагінського.

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Жінка викладає класичну хореографію в академії танцю, йдеться в новому сюжеті Bihus.Info.

Контракт було укладено 3 грудня 2022 між КП «Київський метрополітен» та ТОВ «КБ «Теплоенергоавтоматика» на капітальний ремонт тунелів Святошинсько-Броварської лінії. На запит журналістів уточнити, чому підрядником обрана саме ця компанія, у метрополітені відповіли, що «інформація загальному розголошенню не підлягає».

Загальна вартість угоди, згідно зі звітністю самого метрополітену — 1,58 млрд грн, із яких підряднику вже сплачено близько мільярда. Ймовірно, контракт може містити суттєво завищені ціни на матеріали та обладнання.

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Основним власником ТОВ «КБ «Теплоенергоавтоматика» з літа 2020 року записана Тетяна Белецька — балерина, народна артистка України, яка викладає у Національній опері України та завідує відділенням класичної хореографії в Київський муніципальній академію танцю.

Разом з тим, за даними журналістів, Белецька, ймовірно, є тещею давнього колеги та бізнес-партнера Брагінського — Кирила Кривця. В середині нульових чоловіки одночасно працювали в структурах Нафтогазу, пізніше, в 2007—2012 роках, разом займалися бізнесом. Після ж того як Брагінський в 2014 році очолив КП «Київський метрополітен», Кривець став власником одразу кількох компаній-підрядників, які постачали товари й виконували роботи для метро.

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Белецька говорити з журналістами відмовилася. Кривець надіслав письмову відповідь, де ухильно відповів, що Белецька йому доводиться «третьою чергою спадкового права». Що ж до Брагінського, то замість його особистого коментаря «Київський метрополітен» надіслав письмову відповідь, де зазначили, що Кривець і Белецька Брагінському не родичі, хоча, за словами журналістів, про це в запиті і не йшлося.

Після виходу другої частини розслідування очільник Києва Віталій Кличко звернувся до журналістів проєкту Bihus.Info із закликом передати правоохоронцям дані з розслідування щодо колишнього директора «Київського метрополітену» Віктора Брагінського.

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«А до правоохоронців звертаюся щодо оперативного і відкритого для громадськості розслідування інформації Bihus.Info», — наголосив Кличко.

До слова, після десяти років перебування на посаді директора київського метрополітену Віктор Брагінський звільняється через гучний скандал. Вчора, 18 березня, він опублікував допис, в якому висловив слова подяки метрополітенівцям і Кличку.

Нагадаємо, що в іншому розслідуванні проєкту Bihus.Info головним героєм став нардеп Тищенко, родина якого під час війни скупила чимало майна у Закарпатській області. Після відкриття цих оборудок обранець переслідував змімальну групу.

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