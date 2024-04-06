За катування цивільних у Гостомелі судитимуть офіцера росгвардії

Прокурори Київської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно ще одного російського військового, який організовував катівні для мешканців Гостомеля під час його тимчасової окупації військами рф.

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Як повідомили у прокуратурі, мова йде про заступника командира по роботі з особовим складом загону мобільного особливого призначення «Ратибор» управління росгвардії по Красноярському краю.

Розслідуванням встановлено, що під час окупації Гостомеля у березні 2022 року обвинувачений спільно з підлеглими утримували на території авіаційного підприємства близько 100 осіб.

Їх тримали у трьох непрацюючих морозильних камерах, при цьому у найменшій камері площею 6 кв м перебувало 15 осіб, а у найбільшій — близько 30 і більше. Серед утримуваних були як цивільні, так і військовополонені. Люди не мали необхідної медичної допомоги та достатнього харчування, спати доводилося, сидячи на підлозі. Більшість з них постійно знаходилась із зав’язаними очима.

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Температура цих приміщень була максимально несприятлива для перебування. Крім того, там були відсутні вентиляція, світло та вбиральні.

А ще утримуваних били ногами і прикладами автоматичної зброї, катували електричним струмом, позбавляли повітря, одягнувши на голову поліетиленовий пакет, та імітували розстріл. Цими забороненими методами окупанти намагались отримати від потерпілих інформацію про військово-політичне керівництво України, Збройні Сили України та осіб, які брали участь в АТО/ООС.

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Наразі обвинуваченому інкримінують частину 1 статті 28 та частину 1 статті 438 КК України («Порушення законів та звичаїв війни»).

Нагадаємо, що в січні 2024 року Шевченківський районний суд Києва виніс вирок колишньому «керівникові» сумнозвійсної донецької катівні «Ізоляція». Денису Куликовському, відомому як «Палич», присудили 15 років в'язниці з конфіскацією майна. Втім, термін відбування покарання починатиметься з 9 листопада 2021 року.

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Фото прокуратури

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