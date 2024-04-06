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За катування цивільних у Гостомелі судитимуть офіцера росгвардії

14:31 6 квітня 2024
Катівня у Гостомелі

Прокурори Київської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно ще одного російського військового, який організовував катівні для мешканців Гостомеля під час його тимчасової окупації військами рф.

Як повідомили у прокуратурі, мова йде про заступника командира по роботі з особовим складом загону мобільного особливого призначення «Ратибор» управління росгвардії по Красноярському краю.

Розслідуванням встановлено, що під час окупації Гостомеля у березні 2022 року обвинувачений спільно з підлеглими утримували на території авіаційного підприємства близько 100 осіб.

Їх тримали у трьох непрацюючих морозильних камерах, при цьому у найменшій камері площею 6 кв м перебувало 15 осіб, а у найбільшій — близько 30 і більше. Серед утримуваних були як цивільні, так і військовополонені. Люди не мали необхідної медичної допомоги та достатнього харчування, спати доводилося, сидячи на підлозі. Більшість з них постійно знаходилась із зав’язаними очима.

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Температура цих приміщень була максимально несприятлива для перебування. Крім того, там були відсутні вентиляція, світло та вбиральні.

А ще утримуваних били ногами і прикладами автоматичної зброї, катували електричним струмом, позбавляли повітря, одягнувши на голову поліетиленовий пакет, та імітували розстріл. Цими забороненими методами окупанти намагались отримати від потерпілих інформацію про військово-політичне керівництво України, Збройні Сили України та осіб, які брали участь в АТО/ООС.

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Наразі обвинуваченому інкримінують частину 1 статті 28 та частину 1 статті 438 КК України («Порушення законів та звичаїв війни»).

Нагадаємо, що в січні 2024 року Шевченківський районний суд Києва виніс вирок колишньому «керівникові» сумнозвійсної донецької катівні «Ізоляція». Денису Куликовському, відомому як «Палич», присудили 15 років в'язниці з конфіскацією майна. Втім, термін відбування покарання починатиметься з 9 листопада 2021 року.

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Фото прокуратури

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