Зеленський може призначити новим генпрокурором людину часів Януковича

Президент України Володимир Зеленський разом з найближчим оточенням узгодили заміну генпрокурора України Андрія Костіна. Як пише ZN.UA із посиланням на джерела у керівництві фракції «Слуга народу», ймовірним його наступником розглядається очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

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Як зазначає ZN.UA, призначення Олега Кіпера на посаду генпрокурора пролобіював очільник ОП Андрій Єрмак. «Президент не в захваті від кандидатури Кіпера, але Єрмак його дуже просуває», — поділилося спостереженнями джерело ZN.



До Кіпера, як пише ZN.UA, є питання. Його сім'я проживає в Австрії, куди він також їздив під час вторгнення. Крім цього інформація про російський паспорт його дружини з'являлася на сайті Федеральної податкової служби рф, увагу на що звернули журналісти «Схем» ще під час скандального розслідування про різдвяну відпустку на Кіпрі. Є у правоохоронних органів і запитання до побудови фортифікаційних споруд в Одеській області.

Також за інформацією депутата від «Європейської солідарності» Володимира Ар’єва, Олег Кіпер, перебуваючи на посаді прокурора Києва, неодноразово відвідував рф після початку російсько-української війни, здійснив кілька «дивних» поїздок до Білорусі, а також мав «сімейні зв'язки з країною-агресором.

Крім того, Олег Кіпер один із високопосадовців, який намагається приховувати статки своєї родини і свої. Національне агентство з питань запобігання корупції засекретило декларації Олега Кіпера за 2021, 2022 та 2023 роки через мобілізацію. Про це повідомила «Центру публічних розслідувань» прессекретарка очільника ОВА Юлія Колтак.

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«Олег Кіпер подав декларації за 2021, 2022 та 2023 роки і як очільник прокуратури міста Києва, і як начальник Одеської ОВА. Через те, що пан Кіпер був мобілізований до лав ЗСУ, НАЗК не оприлюднює його декларацію в публічний простір», — зазначила вона. На відповідні запити журналістів щодо оприлюднення декларацій Олега Кіпера, НАЗК не відповіло. При цьому агентство приховує від загалу декларації не усіх голів ОВА.

За інформацією журналістських розслідувань та інформацією YouControl, Олегу Кіперу є що приховувати. З поміж багатьох об’єктів нерухомості та автотранспорту, Олег Кіпер має відношення до мегаватної сонячної електростанції «Хриплин — 5» у Івано-Франківській області, де він починав свій прокурорський шлях.

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«До Кіпера на Банковій особливе ставлення. Для підтвердження цієї тези достатньо згадати, що за одне і те ж порушення — виїзд за кордон під час війни — з посади заступника генпрокурора звільнили Олексія Симоненка, а Кіпера перевели на іншу посаду. Більш того — зберегли за ним місце у прокуратурі! Яким чином? Кіпер мобілізувався і був відряджений указом президента на керівництво Одеською ОВА», — пише ZN.UA

Звільнення Костіна разом з низкою інших кадрових рішень, які потребують участі парламентарів, ВРУ планує розглянути на початку сесії, яка стартує 10 квітня.

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Як ми повідомляли раніше, Олег Кіпер почав роботу в органах прокуратури у 2001 році. Працював на Одещині, в Івано-Франківській області, останні роки — у Києві. Був заступником начальника Головного слідчого управління ГПУ часів Віктора Януковича.

У 2014 році Кіпер потрапив до переліку осіб, яким заборонено обіймати державні посади, відповідно до закону «Про очищення влади», але через суд домігся рішення, що його люстрація була «безпідставною».

Раніше президент Зеленський звільнив Олексія Данілова з посади голови секретаря РНБО і назначив на це місце голову Служби зовнішньої розвідки Олександра Литвиненка.

Крім того, глава держави звільнив Шефіра з посади свого першого помічника, а Радуцький втратив посаду радника президента.

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