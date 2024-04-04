ЗМІ дізналися про наміри Зеленського звільнити генпрокурора Костіна: хто може змінити «туриста»

Президент Володимир Зеленський вирішив змінити генпрокурора Андрія Костіна, якого неодноразово критикували в ЗМІ.

Про це пише з посиланням на власні джерела видання «Дзеркало тижня».

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За його інформацією, звільнення Костіна разом з низкою інших кадрових рішень Верховна Рада планує розглянути на початку сесії, яка стартує 10 квітня.

«Костін не виявив нелояльності до Банкової, але й жорстким менеджментом у прокуратурі та необхідною Банковій активністю він також не відзначився. Він багато часу проводив за кордоном, тоді як реальним керівництвом ОГП, як і реалізацією завдань Банкової, займалися заступники: Ігор Мустеца, Антон Войтенко, третя рука Костіна — Дмитро Вербицький», — йдеться у повідомленні.

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За словами джерела, через часті поїздки силовики позаочі називають Костіна «турист».

Крім того, Костіну начебто закидався і той факт, що він заздалегідь не попереджав Банкову та керівництво фракції про підписання ЄРДР по депутатах.

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Також повідомляється, що після звільнення Костіна можуть призначити послом у Нідерландах замість Олександра Карасевича. Обов’язки ж самого Костіна у разі відставки виконуватиме його перший заступник Олексій Хоменко.

Але, найімовірніше, головним кандидатом на посаду генпрокурора стане Олег Кіпер — чинний очільник Одеської ОВА та колишній керівник Київської міської прокуратури, чиє призначення на цю посаду пролобіював керівник ОП Андрій Єрмак.

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«Президент не в захваті від кандидатури Кіпера, але Єрмак його дуже просуває. Є інші заступники ОП та депутати, які намагаються лобіювати на посаду генпрокурора інші кандидатури. Наприклад, першого заступника ОГП Хоменка чи голову парламентського комітету Іонушаса. Але сьогодні їхні шанси виглядають слабкими», — поділилося спостереженнями джерело видання.



Раніше «ФАКТИ» писали про те, що генпрокурор ховає своїх дорослих дітей за кордоном. Його донька «сумує» в Європі, а син виїхав до США.

Також ЗМІ повідомляли про ймовірне недостовірне декларування Андрія Костіна, а антикорупційні активісти закидали йому блокування судової реформи.

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