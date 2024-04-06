«Пологи теж знімати будуть?» Не всім українцям сподобалась зворушливе відео Інни Білоконь з вагітною донькою

Сценічна «мама Вєрки Сердючки», актриса Інна Білоконь, яку Андрій Данилко зазвичай трепетно вітає з днем народження, вирішила провести фотосесією з вагітною донькою Яною.

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Відео з бекстейджу Яна виклала у своєму акаунті у соцмережі. Також ролик розмістила у себе і студія, яка займалася зйомкою.

Пояснити задумку авторів відео вирішила Яна.

«Найтепліше відео на згадку, бо розумієш як швидко лине час. Мама… „жінки — матері нашого народу“. О. Довженко», — написала вона.

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Для фотосесії мама та донька вибрали стильні образи, які складаються з широких джинсів та білого верху. У Інни була біла класична сорочка, а її донька вдягнула короткий білий топ з об'ємними рукавами. Дівчата позували у дуже красивій залі з безліччю квітів та розкішними люстрами.

Цим відео дівчата розчулили своїх підписників, які були у захваті від ніжності та теплоти під час зйомок.

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«Яка ніжність»; «Стільки ніжності в цьому відео»; «Які ви класнючі!!! Самі чарівні, самі милі, самі теплі і ніжні миті»;

«Ви найкращі, це таке щастя! Я вас дуже кохаю!»; «Так зворушливо, такі гарні»; «Чарівні дівчата», — написали підписники у коментарях.

В той же час в акаунті компанії, яке проводила зйомку, одна з підписниць розкритикувала подібну ідею.

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На щастя, їй швидко пояснили, що вагітна жінка — це прекрасно, і цього стану не варто соромитися, адже зародження нового життя — важлива і хвилююча мить.

Нагадаємо, що «мама Вєрки Сердючки» відома своїм гострим язиком і завжди робить виступи на концертах більш емоційними і веселими. Тому новину про те, що вона стане бабусею, українці на початку березня сприйняли як черговий жарт.

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