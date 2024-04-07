Нічний наліт «Шахедів» на Харків та удар балістикою по Одесі: є поранені (фото)

У ніч проти неділі, 7 квітня, ворог здійснив чергову дроново-ракетну атаку — удари по Україні завдавалися керованою авіаційною ракетою Х-31 з окупованої Луганщини, балістичною ракетою «Іскандер-М» з Криму та 17-ма ударними БпЛА типу «Shahed-131/136» із мису Чауда (Крим).

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Як повідомляюь в командуванні Повітряними Силами ЗСУ, були збиті всі ворожі дрони-камікадзе — у Харківській, Дніпропетровській та Полтавській областях.

Харків противник атакував близько першої години ночі. «Пошкоджено приватний будинок. Постраждав 62-річний чоловік, який отримав осколкові поранення. 64-річній жінці та 87-річному чоловікові надали медичну допомогу на місці. Також о 01:40 окупанти вдарили „Шахедами“ по Лозівському та Харківському районах. Без постраждалих», — повідомив керівник обласної ОВА Олег Синєгубов.

Фото поліції

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Фото поліції

Фото поліції

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А напередодні противник бив по цивільній забудові обласного центру модифікованю авіабомбою УМБП. В Харкові постраждали чотири людини: 47-річний чоловік та дві жінки віком 66 та 22 із вибуховими травмами, а у 10-річної дівчинки діагностували гостру реакцію на стрес.

ІФото зі сторінки О.Синєгубова

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ІФото зі сторінки О.Синєгубова

ІФото зі сторінки О.Синєгубова

Також напередодні увечорі ворог знов вдарив балістикою по Одесі. За даними Сил оборони півдня, «Іскандер-М» рашисти спрямували по припортовій інфраструктурі. Виникла пожежа, яку вогнеборці оперативно ліквідували. Зазнали руйнувань адміністративна та технічна будівлі. Постраждала співробітниця одного з навколишніх підприємств — в неї акубаротравма.

А опівночі противник здійснив атаку безпілотниками типу «Shahed-131/136» на Дніпропетровщину, де протягом майже тригодинної бойової роботи були знищені 11 ударних дронів. Уламками збитих БпЛА пошкоджено кілька будівель та автівки.

Під обстрілом перебували райони Донеччини, де напередодні загинули п’ятеро цивільних, у тому числі й неповнолітня дитина. В Офісі генпрокурора зазначають, що противник бив з артилерії по Покровському району.

«6 квітня 2024 року війська рф двічі обстріляли селище Курахівка Покровського району. Від влучання снарядів держави-агресорки по території приватного сектору загинули 4 людей. Серед загиблих — 38-річна матір та її донька 16 років. Також дістав поранення 52-річний чоловік. Крім того, окупанти завдали удару по м. Красногорівка, внаслідок чого загинув 25-річний чоловік. Також зазнав тілесних ушкоджень 29-річний містянин. Йому надано медичну допомогу», — зазначили в прокуратурі.

За даними Генштабу ЗСУ, протягом доби, що минула, ворог завдав 10 ракетних та 88 авіаційних ударів, здійснив 71 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Під артилерійським вогнем були понад 100 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

На фронті зафіксовано 57 бойових зіткнень.

На Куп’янському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.

На Лиманському напрямку нашими воїнами відбито 7 атак противника в районі населеного пункту Терни Донецької області, де ворог намагався прорвати оборону наших військ.

На Бахмутському напрямку нашими воїнами відбито 14 атак в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Верхньокам’янське, Виїмка, Спірне, Богданівка, Кліщіївка Донецької області.

На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 5 атак в районах населених пунктів Новокалинове, Бердичі та Нетайлове Донецької області, де ворог намагався вибити наші підрозділи із займаних рубежів.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Новомихайлівка, Георгіївка, де противник за підтримки авіації 21 раз намагався прорвати оборону наших військ.

На Оріхівському напрямку ворог 2 рази атакував позиції наших захисників в районах Старомайорського Донецької області; Роботиного Запорізької області.

На Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом минулої доби ворог здійснив 5 безуспішних атак позицій наших військ.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 14 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та одному зенітно-ракетному комплексу противника. Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 2 районах зосередження озброєння та військової техніки, 1 пункту управління БпЛА, 1 артилерійській системі та 1 станції РЕБ противника.

Фото Генштабу ЗСУ

Наразі, за словами майора Національної гвардії, начальника штабу артилерії 4-ї бригади «Рубіж» Дениса Нагорного, противник зосередив основні зусилля на Часовому Ярі, почавши активні наступальні дії на Іванівське та Богданівку. За його словами, росіяни хочуть мати вихід до каналу Сіверський Донець — Донбас.

Фото зі сторінки Сил оборони півдня

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