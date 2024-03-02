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Словаччина сподівається на початок «мирних переговорів» України з росією

15:31 3 березня 2024
Петер Пеллегріні

В Словаччині, яка з минулого року припинила військову допомогу Україні, вважають, що Києву пора розпочинати мирні перемовини з москвою. Про це заявив спікер парламенту Петер Пеллегріні після зустрічі голів парламентів країн Вишеградської четвірки у Празі, пише видання Ukrinform.

«Ми всі стоїмо за Україну та засуджуємо росію як агресора. Але після двох років війни, після того, як багато було надано допомоги минулого року, наразі ми перебуваємо в глухому куті й не бачимо вирішення цього… Варто було б спробувати створити можливості для дипломатичного рішення… Я не впевнений у військовому рішенні без допомоги дипломатії. Я боюся, що якщо ми не спробуємо вирішити це дипломатичним шляхом, через рік ми знову тут зустрінемося і будемо констатувати, що Україна втратила ще кілька десятків тисяч життів», — заявив політик.

Він сподівається, що «знайдуться політики, які ініціюють такі мирні перемовини».

При цьому Петер Пеллергіні додав, що це Україна має вирішувати, в який спосіб вона хоче закінчити цю війну, і чи вона згодна приєднатися до мирних переговорів. Спікер словацького парламенту також заявив, що його країна успішно позбавляється залежності від російських енергоносіїв.

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Раніше прем’єр Словаччини Роберт Фіцо озвучив путінські умови припинення війни, заявивши, що Україна повинна віддати росії частину своєї території.

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