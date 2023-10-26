У Словаччині приведено до присяги проросійський уряд на чолі з Робертом Фіцо

У середу, 25 жовтня, президент Словаччини Зузана Чапутова призначила новий уряд країни. Посаду прем'єр-міністра посів лідер партії «Напрям — соціальна демократія» (SMER-SD) Роберт Фіцо, яка перемогла на нещодавніх парламентських виборах. У президентському палаці відбулася урочиста церемонія приведення членів нового кабміну до присяги.

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«Ми будемо конструктивним урядом. Ви побачите суверенну зовнішню політику Словаччини», — заявив Фіцо під час церемонії.

Новий прем'єр Словаччини раніше заявляв, що під його керівництвом Словаччина «не поставить Україні жодного патрона». Фіцо закликає до покращення відносин із росією. Після своєї перемоги на виборах одіозний політик сказав, що Словаччина наразі має «серйозніші проблеми, ніж допомога Україні». Він висловлювався за проведення мирних переговорів між Москвою та Києвом.

Нагадаємо, Фіцо вже обіймав посаду прем'єр-міністра Словаччини з 2006 до 2010 року, а також з 2012 до 2018 року. При цьому він двічі формував уряд зі Словацькою національною партією, яка виступає проти подальшої військової допомоги Україні. Залишається сподіватися, що новий парламент Словаччини не дозволить Фіцо легко реалізувати його зовнішньополітичні ідеї.

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Як уже повідомляли «ФАКТИ», SMER-SD, хоч і перемогла на виборах, не змогла набрати абсолютну більшість.

Тому Фіцо довелося створити коаліцію зі своїми колишніми однопартійцями — Словацькою національною партією та партією «Голос — соціальна демократія» на чолі з колишнім прем'єр-міністром Петером Пеллегріні, який посідає більш помірні позиції та підтримує політику Євросоюзу щодо росії. До речі, Пеллегріні вже обрано новим спікером.

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Крім того, у парламенті досить сильні позиції у противників Фіцо.

У четвер, 26 жовтня, Фіцо зробив нову заяву.

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«Позиція мого уряду полягає в тому, що негайне припинення військових дій є найкращим рішенням, яке у нас є для України. Євросоюз має перетворитися з постачальника зброї на миротворця. Нехай краще за 10 років ведуть переговори про мир, ніж 10 років убивають один одного без жодного результату», — заявив прем'єр-міністр Словаччини на засіданні парламентського комітету з європейських справ.

Він назвав нереалістичним сценарій, у якому російські війська виведуть на кордони 1991 року.

«Після року вбивств одне одного росіяни отримали більші територіальні вигоди, ніж Україна. Тож поясніть мені, що буде через рік. Ми бачимо, що військового рішення немає», — додав Фіцо.

Він також заявив, що не має наміру підтримувати введення нових санкцій проти росії без ретельної оцінки їхнього впливу на Словаччину та інші країни Євросоюзу.

Фіцо зазначив, що його думка щодо причин війни в Україні не змінилася. «Війна викликана нападами українських фашистів на мирне населення російської національності», — наголосив він.

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