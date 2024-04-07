Субсидію на неопалювальний сезон призначать автоматично, але не всім: хто має подати нову заяву

В Україні багато домогосподарств через складну економічну ситуацію отримують субсидії. З 1 травня по 30 вересня в Україні будуть розраховані субсидії на неопалювальний період. Про це повідомили в Головному управлінні Пенсійного фонду України в Донецькій області.

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«Житлові субсидії та пільги на неопалювальний сезон з травня будуть перепризначені для переважної більшості одержувачів автоматично, але за умови, що не змінилися дані про їхній майновий стан чи склад родини. Проте є певна категорія людей, яка має обов’язково звернутися за субсидією на неопалювальний період. ВИКЛЮЧНО на підставі звернення громадянина призначається субсидія, якщо в опалювальний сезон розмір плати за житлово-комунальні послуги, внеску/платежу на оплату витрат на управління багатоквартирним будинком у межах соціальної норми житла та соціальних нормативів житлово-комунального обслуговування не перевищував обсяг обов’язкового відсотка платежу (субсидію було призначено 0,00 грн)», — йдеться у повідомленні.

У відомстві додали, що якщо зазначені домогосподарства претендують на призначення житлової субсидії на неопалювальний сезон (з 1 травня по 30 вересня), — представники такого домогосподарства мають у зручний для себе спосіб подати до органів Пенсійного фонду України заповнені належним чином нові заяву та декларацію.

«Важливо пам’ятати: у разі подання заяви протягом двох місяців з початку неопалювального сезону житлова субсидія призначається з початку такого сезону, але не раніше дня виникнення права на її отримання. Якщо житлова субсидія призначається з початку неопалювального сезону, то для її розрахунку враховується середньомісячний сукупний дохід за III і IV квартали попереднього календарного року. При цьому пенсійна виплата враховується в розмірі нарахованої пенсії за березень поточного року. Подати документи на призначення житлових субсидій та пільг можна онлайн — через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України», — повідомили в Пенсійному фонді.

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