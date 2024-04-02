Субсидії на комуналку будуть урізані: в ПФУ зробили заяву

У найближчі тижні сума субсидій, які допомагають українцям виходити із скрутної ситуації з оплатою комунальних рахунків, буде зменшена.

І причиною цього стануть не «жадібність» чиновників чи ПФУ, а завершення опалювального сезону. Такий висновок можна зробити із заяви фонду.

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Згідно з поясненням, з 16 квітня розпочнеться офіційний період неопалюваного сезону. У цей час вартість тепла, газу та електроенергії при розрахунку субсидій враховуватиметься не в повному обсязі.

Однак до 15 квітня будуть враховані суми, що стосуються опалювального сезону.

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Це означає, що у травні за квітень українці отримають не повну суму субсидії — за опалення враховуватимуться лише 15 днів квітня. Відповідно, сума субсидії буде менше.

А з 1 травня жителі України почнуть отримувати субсидії на період, що не опалюється. Для тих, кому призначили пільгу на зимовий період, вона буде перерахована автоматично, але сума буде значно нижчою, адже за опалення потрібно буде платити лише після жовтня.

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Зазначимо, що для розрахунку субсидії з початку неопалюваного сезону враховуються доходи за ІІІ та ІV квартали 2023 року, а також нарахована пенсія за березень поточного року.

Такий підхід, вважають урядовці, допоможе оптимізувати системи субсидій та ефективніше використання бюджетних коштів.

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Раніше «ФАКТИ» писали про те, хто з пенсіонерів може розраховувати на доплату у сумі 4500 грн в місяць — фактично, ще одну пенсію.



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