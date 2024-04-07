Ледь не вийшов із себе: Олега Скрипку розлютило «провокаційне» питання журналістки (відео)

Український співак та музикант Олег Скрипка, який нещодавно випустив кліп-епос «Номад», створений за допомогою штучного інтелекту, посварився із журналісткою Наталією Тур через питання про особисте життя під час короткого інтерв’ю у програмі «ТУР Зірками» для YouTube-каналу «Люкс ФМ». На прем’єрі фільму «Лишайся онлайн» Тур поцікавилася у 59-річного лідера рок-гурту «Воплі Відоплясова», чи зраджував він коли-небудь своїй дружині Наталії Сідь під час численних гастролей.

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Скрипці не сподобалося провокаційне питання і він спробував змінити тему, нагадавши журналістці про те, що на її радіо звучали російські пісні до повномасштабної війни. Потім він запитав Тур, чи не зраджує вона чоловіка, після чого сказав, що завжди був вірний дружині.

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— Ви музикант, дуже багато гастролюєте. Подейкують, що в людей вашої професії дуже багато спокус у житті. Чи були моменти за ваш довготривалий шлюб із дружиною, що ви їй, можливо, зрадили? Чи були, можливо, спокуси у вашому житті?

— А навіщо це питання?

— Цікаво, як ви подолали цей період.

— Ну ось на вашому радіо були до повномасштабного вторгнення російські пісні. Як ви до цього ставитеся?

— Ви переводите зараз стрілки. Таке враження, що питання вас зачепило все ж таки. І що, можливо, не без гріха

— А ви зраджуєте свого чоловіка?

— Я ні.

— І я теж ні.

Наприкінці інтерв’ю Олег звинуватив Наталю в тому, що вона хотіла «облити його з брудом». Журналістка пояснила, що поставила це питання, щоб артист міг стати прикладом для інших пар на межі розлучення, якби розповів, як долав можливі кризи у сімейному житті. Скрипка на це відповів, що треба поважати один одного і не ставити провокаційних питань.

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Як писали «ФАКТИ», минулого року після скандального інтерв'ю Скрипка поскаржився на скасування його концертів і заявив про «інформаційні атаки».

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