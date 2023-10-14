Після скандального інтерв'ю Скрипка поскаржився на скасування його концертів і заявив про «інформаційні атаки»

Лідер гурту «ВВ» Олег Скрипка після кількох скандальних заяв про жінок, фемінізм та ЛГБТ потрапив під хвилю критики. Він назвав це «інформаційними атаками» та попросив про підтримку.

Музикант опублікував нове відео, в якому звернувся до шанувальників та попросив у них допомоги. Олег Скрипка поскаржився на ворожий «інформаційний фронт».

Артист розповів, що він та багато інших відомих українців перебувають під «потужними інформаційними атаками».

«Створюється контент, беруться інтерв'ю, інтерпретуються, ставляться акценти й, на жаль, це працює. За кордоном створюється мій імідж як фашиста, екстреміста, терориста. І на рівні мерій, західних країн, міст скасовуються мої концерти. В Україні абсолютно інші акценти виставляються: що я колаборант, ненавиджу природу, жінок, світ», — заявив Скрипка.

Співак поскаржився, що через все це не відбуваються концерти гурту, де збираються кошти для військових, дітей, переселенців.

«Але найстрашніше, що знищується консолідація українського суспільства. І тому, друзі ми з Вами, сотні років тому, втратили таким чином незалежність тому, що „попрацювали“ тоді над образом Мазепи у свій час москалі, потім працювали антипропагандисти проти Шухевича, Бандери, Петлюри, Махно та інших наших діячів», — додав він.

Артист закликав вмикати критичний розум, консолідуватися та допомагати одне одному й не вестися на інформаційну зброю.

Скрипка вже відповідав на критику та запевняв, що любить жінок та шанує їх, бо це в базі козацького виховання. Та додавав, що жінки воюють, працюють на підприємствах та є найкращими менеджерами в шоубізнесі.

Фоловери активно висловлюють свою підтримку співаку в коментарях.

Як писали «ФАКТИ», нещодавно в мережу виклали відео із закритих психологічних семінарів колишнього радника голови ОП Олексія Арестовича, на яких він говорив про жінок та поводження з ними. Після цього народна депутатка Інна Совсун подала заяву до правоохоронних органів стосовно розповсюдження відеопродукції, що пропагує культ насильства та жорстокості. Поліція розпочала досудове розслідування.

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