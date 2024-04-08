Дружина популярного блогера та телеведучого Анатолія Анатоліча Юла розповіла про складні стосунки у їх сімʼї. Відомо, що Юлія з трьома дітьми на початку великої війни жила за кордоном, а невдовзі повернулася до України. Юла зізналась, що у них з Анатолієм Анатолічем багато смакових розбіжностей — від вибору телефонів, до одягу та звичок.

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— Мабуть, це такі стосунки, де є прийняття бажань… ні, я не скажу, що Толя навʼязує мені якісь речі! — розповіла Юла у подкасті «Олега френди». — Він постійно хоче, щоб я купила чи кросівки якісь, чи ще щось. Але немає тиску. Це мене влаштовує. Я сама в сімʼї, Толя сам у сімʼї. Ми такі трошки одинаки. Незалежно від того, що у нас купа дітей. Мені важливо мати особистий простір. Я виросла одна, і мені важливо відчувати себе на самоті. І Толя так само.

За словами Юли, у їхніх стосунках так було завжди — кожен відповідав за свої бажання, не навʼязуючи щось одне одному. Щобільше, під час війни родина змінила своє ставлення до брендів.

— Залишилася стабільна любов до свого телефону, наприклад, — зізналась Юла. — Але в іншому я взагалі перестала носити бренди. Взагалі вважаю це дурістю. Зараз мені подобається носити речі від українських дизайнерів — це мене наповнює.

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Юла розповіла про свою «найбезглуздішу» покупку в житті, яка надихнула подружжя на одну велику мрію.

— Якби відповідав мій чоловік, сказав би — остання собака, — вважає Юла. — Тому що у нас троє дітей, кожен має свої мрії. Ось Лола, наша середня донька, забажала собаку, хоча у нас вже було дві собаки й кіт. Вона мене вмовила поїхати, подивитися, ми про це нікому не сказали, а повернулися ще з однією собакою. І я скажу, що це безглуздо, мене за це вдома ледь не прибили, бо в нас дуже багато собак і котів. Тепер у нас так весело, що ми думаємо, як би розширити площу. У нас будинок на 145 квадратів, але нам не вистачає кімнат — доньки живуть в одній, Ніл (молодший син. — Авт.). — у другій, а ми з чоловіком — у третій. Дівчата хочуть жити окремо і постійно сваряться за простір. Зараз купувати не будемо, бо не на часі, але думаємо на майбутнє.

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Раніше Анатолій Анатоліч розповідав, як намагався стати на облік до ТЦК.

«ФАКТИ» також писали, що Монро поділилася враженнями від візиту до Територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

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