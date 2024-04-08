38.86 / 39.36 42.24 / 42.91
Київ: +25
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Шоу-бізнес

«Ми — одинаки»: дружина Анатолія Анатоліча про складні стосунки з чоловіком

13:11 8 квітня 2024
Анатолій Анатолич із дружиною

Дружина популярного блогера та телеведучого Анатолія Анатоліча Юла розповіла про складні стосунки у їх сімʼї. Відомо, що Юлія з трьома дітьми на початку великої війни жила за кордоном, а невдовзі повернулася до України. Юла зізналась, що у них з Анатолієм Анатолічем багато смакових розбіжностей — від вибору телефонів, до одягу та звичок.

— Мабуть, це такі стосунки, де є прийняття бажань… ні, я не скажу, що Толя навʼязує мені якісь речі! — розповіла Юла у подкасті «Олега френди». — Він постійно хоче, щоб я купила чи кросівки якісь, чи ще щось. Але немає тиску. Це мене влаштовує. Я сама в сімʼї, Толя сам у сімʼї. Ми такі трошки одинаки. Незалежно від того, що у нас купа дітей. Мені важливо мати особистий простір. Я виросла одна, і мені важливо відчувати себе на самоті. І Толя так само.

За словами Юли, у їхніх стосунках так було завжди — кожен відповідав за свої бажання, не навʼязуючи щось одне одному. Щобільше, під час війни родина змінила своє ставлення до брендів.

— Залишилася стабільна любов до свого телефону, наприклад, — зізналась Юла. — Але в іншому я взагалі перестала носити бренди. Взагалі вважаю це дурістю. Зараз мені подобається носити речі від українських дизайнерів — це мене наповнює.

РЕКЛАМА

Юла розповіла про свою «найбезглуздішу» покупку в житті, яка надихнула подружжя на одну велику мрію.

— Якби відповідав мій чоловік, сказав би — остання собака, — вважає Юла. — Тому що у нас троє дітей, кожен має свої мрії. Ось Лола, наша середня донька, забажала собаку, хоча у нас вже було дві собаки й кіт. Вона мене вмовила поїхати, подивитися, ми про це нікому не сказали, а повернулися ще з однією собакою. І я скажу, що це безглуздо, мене за це вдома ледь не прибили, бо в нас дуже багато собак і котів. Тепер у нас так весело, що ми думаємо, як би розширити площу. У нас будинок на 145 квадратів, але нам не вистачає кімнат — доньки живуть в одній, Ніл (молодший син. — Авт.). — у другій, а ми з чоловіком — у третій. Дівчата хочуть жити окремо і постійно сваряться за простір. Зараз купувати не будемо, бо не на часі, але думаємо на майбутнє.

РЕКЛАМА

Раніше Анатолій Анатоліч розповідав, як намагався стати на облік до ТЦК.

«ФАКТИ» також писали, що Монро поділилася враженнями від візиту до Територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

РЕКЛАМА

540

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Фата нареченої

Тюль стане білішим за фату нареченої: як випрати найбруднішу фіранку простим та економним способом (відео)

солдат десантно-штурмової роти Григорій Кравчук

Дорога до рідного дому була довгою: десантник із Рівненської області зник безвісти цьогоріч у січні

Посадка пророщеної картоплі

Не буде на бульбі ні колорадського жука, ні хвороб: чим обробити картоплю перед посадкою

Стружка мила на сковороді

Не зовсім звична, але корисна «страва»: навіщо кмітливі господині смажать мило на сковороді

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту