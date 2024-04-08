Затримки зарплат та зростання цін: агресори на окупованій частині Запорізької області спровокували гуманітарну кризу

Як зазначають у Центрі національного спротиву, на окупованій частині Запорізької області загострилась гуманітарна криза у соціальній та економічній сферах. Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що й у Криму також зростають кризові процеси.

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«Впливають негативно на рівень життя місцевого населення постійне зростання безробіття, високі ціни на товари широкого вжитку та повсякденного попиту, а також фіксуються затримки заробітних плат для працівників місцевих підприємств тощо. Працівники часто скаржаться, що невиплати заробітних плат без поважних причин можуть сягати до двох місяців».

Відомо, що стрімке зростання цін на товари зумовлюється перебуванням на окупованих територіях представників російсько-окупаційних військ та інших осіб, які були відправлені у так зване «відрядження» з території рф з відповідним фінансовим забезпеченням, який значно переважає місцеві норми.

Раніше повідомлялося, що у Мелітополі дітям під час турніру по самбо окупанти демонстрували ручний протитанковий гранатомет. «Демонстрант» натиснув на курок. Як результат — декілька людей отримали травми.

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