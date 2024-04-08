38.82 / 39.34 42.17 / 42.87
Київ: +18
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

Затримки зарплат та зростання цін: агресори на окупованій частині Запорізької області спровокували гуманітарну кризу

9:55 9 квітня 2024
окупована Запорізька область

Як зазначають у Центрі національного спротиву, на окупованій частині Запорізької області загострилась гуманітарна криза у соціальній та економічній сферах. Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що й у Криму також зростають кризові процеси.

«Впливають негативно на рівень життя місцевого населення постійне зростання безробіття, високі ціни на товари широкого вжитку та повсякденного попиту, а також фіксуються затримки заробітних плат для працівників місцевих підприємств тощо. Працівники часто скаржаться, що невиплати заробітних плат без поважних причин можуть сягати до двох місяців».

Відомо, що стрімке зростання цін на товари зумовлюється перебуванням на окупованих територіях представників російсько-окупаційних військ та інших осіб, які були відправлені у так зване «відрядження» з території рф з відповідним фінансовим забезпеченням, який значно переважає місцеві норми.

Раніше повідомлялося, що у Мелітополі дітям під час турніру по самбо окупанти демонстрували ручний протитанковий гранатомет. «Демонстрант» натиснув на курок. Як результат — декілька людей отримали травми.

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА
55

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Фата нареченої

Тюль стане білішим за фату нареченої: як випрати найбруднішу фіранку простим та економним способом (відео)

Посадка пророщеної картоплі

Не буде на бульбі ні колорадського жука, ні хвороб: чим обробити картоплю перед посадкою

Слід шакала

У Чорнобильській зоні виявили хижаків, які ніколи не водилися у Поліссі

Водне тигреня

Тельцям — нові зв’язки, а Водоліям — нові ідеї: що обіцяють зорі на день веселого Водяного Тигреняти

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту