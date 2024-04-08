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Події

Ворог вночі атакував Україну з повітря: військові розповіли про знищені цілі

8:25 8 квітня 2024
Мобільна група ППО

У ніч на 8 квітня 2024 року ворог завдав по Україні удару керованою авіаційною ракетою Х-59 із повітряного простору окупованої Запорізької області та 24-ма ударними БпЛА типу «Shahed-131/136» із мису Чауда — Крим, районів Курськ, Єйськ — рф. За повідомленням Повітряних сил, в результаті протиповітряного бою ракету було вражено у Дніпропетровській області, а 17 ударних БпЛА типу «Shahed-131/136» — в межах Одеської, Миколаївської, Кіровоградської, Хмельницької та Житомирської областей.

Своєю чергою у Силах оборони Півдня додали, що атаки рф по південних регіонах відбувалися кількома хвилями, а під прицілом ворога була критична інфраструктура.

Бойова робота Сил протиповітряної оборони тривала близько трьох годин. Знищити вдалося 7 баражуючих снарядів, з них 4 збито на Одещині, 2 — на Миколаївщині, 1 — на Кіровоградщині.

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«На жаль, є влучання в Одеському районі. Пошкоджено логістично-транспортний об'єкт. Наслідки уточнюються. Падінням уламків збитого дрону там також пошкоджено АЗС. Люди не постраждали», — констатують оборонці.

Нагадаємо, що в ніч на 7 квітня головним напрямком удару «шахедів» ворога була Харківщина, а дрони було збито у Харківській, Дніпропетровській та Полтавській областях.

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Фото t. me/SJTF_Odes/

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