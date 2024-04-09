Близька людина може «підкласти свиню» Стрільцям, а Раки виростуть в очах начальства: гороскоп на 9 квітня 2024 року

Астрологи, які раніше називали три знаки зодіаку, яких цього тижня супроводжуватиме успіх, вважають вівторок, 9 квітня, днем не планування, а дій. Втім, не варто кидатися на перешкоди прямо ранком — сили для потужного ривка з'являться лише у другій половині дня. Так що саме на час після обіду варто призначали важливі зустрічі чи перемовини. Також сьогодні варто допомогати тим, хто цього потребує — за добрі справи Всесвіт віддячить добродію.

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Овен

Подбайте про своє здоров'я, особливо про травлення. Сьогодні ваша здатність розуміти інших буде набагато сильнішою. Це може змусити вас задуматися про мету і про те, як складається ваше власне життя. Трохи зменшіть оберти, дайте собі час усе обміркувати, не дійте імпульсивно, інформує Ukr.Media.

Телець

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Ваша мотивація до праці зросте. Але будьте обережні й не перевтомлюйтеся. Правильно харчуйтеся і не забувайте відпочивати. Ваші друзі захочуть провести з вами час, тож не відмовляйте їм. Але нехай це буде не активний відпочинок, а, наприклад, прогулянка спільна або розмова за чашкою кави, а може відвідування театру або кіно.

Близнюки

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9 квітня Близнюки будуть багато працювати, у вас не буде часу на хобі та друзів. Моменти, проведені на самоті, дадуть вам можливість прояснити свої почуття, але не дозволяйте негативному ставленню до життя поглинути вас, ви можете проґавити щось важливе. Добре б провести деякий час на природі, це піде на користь.

Рак

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Сьогодні ви не будете боятися говорити, що вам подобається, а що ні, завдяки цьому керівництво почне сприймати вас як рівного. Ви можете проявити свої творчі таланти й реалізувати свіжі ідеї на роботі та в особистому житті. Не бійтеся експериментувати з обстановкою вдома або навіть зі своїм стилем одягу чи зачіскою.

Лев

У вашій голові виникне кілька чудових ідей, які ви захочете реалізувати. Однак ви маєте враховувати, що чимось доведеться пожертвувати. Тому слід мислити раціонально і зважити всі «за» і «проти», перш ніж братися за щось. Близькі потребуватимуть вашої підтримки та схвалення. Відмовтеся від критики, як оточуючих, так і самого себе.

Діва

День пробудить у Дів потребу домагатися популярності й мати рацію у всьому. Якщо хтось виступає проти вас, ви можете вплутуватися в безглузді конфлікти. Уміння переконувати буде вашою сильною стороною, особливо на роботі; але не перестарайтеся, це може негативно позначитися на ваших робочих стосунках.

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Терези

Сьогодні Терези будуть завалені робочими обов'язками. Ви отримаєте від свого начальника безліч завдань, які, можливо, не зможете виконати, що викличе у вас стрес. Також можливі головні болі, які вам безумовно не слід недооцінювати. Це ознака того, що потрібно зменшити оберти й компенсувати свою роботу якимось заняттям, що розслаблює.

Скорпіон

9 квітня спілкування і переговори будуть сильною стороною багатьох Скорпіонів. Ви використовуватимете це переважно на роботі, де можете досягти успіху. Але не дозволяйте своєму успіху вдарити вам у голову, це може спровокувати ваших колег і навіть зробити їх вашими ворогами. Цей день також є ідеальним часом для поглиблення ваших стосунків із партнером.

Стрілець

День принесе Стрільцям внутрішню силу і рівновагу, які знадобляться сьогодні. Це тому, що ви потрапите в ситуацію, коли близька людина підведе вас, і вам доведеться змиритися з цим, навіть якщо це завдасть вам болю. З іншого боку, ви знайдете віру в себе і зрозумієте, що потрібно пробачити людині, інакше ви загрузнете в печалі.

Козоріг

Сьогодні Козороги продемонструють дивовижні комунікативні навички та емпатію. Багато друзів почуватимуться чудово поруч із вами, і вони будуть схильні питати у вас поради. Однак не дозволяйте скаргам і проблемам інших стомлювати вас. Подумайте про себе і дайте трохи відпочинку, як розуму, так і тілу.

Водолій

Присвятіть трохи часу та енергії своєму партнеру. Якщо є можливість, то вирушайте туди, де ви повною мірою насолодитеся інтимними моментами разом. Якщо у вас проблеми з грошима, тоді проведіть романтичний час вдома при свічках.

Риби

Слід використати цей день, щоб розставити пріоритети в справах і трохи відпочити. Найкращим способом розслабитися буде відвідування сауни, прогулянка або читання книг. Не найкращий день для романтики або вирішення важливих завдань. У вас на це не буде ні бажання, ні енергії. Добре зайнятися творчістю на самоті.

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Фото Pixabay

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