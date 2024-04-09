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Німецький зірковий діджей дав відсіч Тейлор Свіфт: що сталося

22:25 11 квітня 2024
Тейлор Свіфт

Нещодавно «ФАКТИ» писали, що Адель продемонструвала підтримку Тейлор Свіфт. І ось новий творчій конфлікт.

Тіно Пйонтек, який став відомим під сценічним псевдонімом Purple Disco Machine, — один з небагатьох німецьких діджеїв, який отримав премію «Греммі». У 2023 році музикант з Дрездена був удостоєний нагороди за ремікс на трек Lizzo «About Damn Time».

Тейлор Свіфт — одна з найуспішніших артисток свого часу, яка б'є один рекорд за іншим. Зовсім недавно вона, яка зараз є мільярдеркою, потрапила до списку найбагатших людей світу за версією журналу Forbes. Незважаючи на це, вона не змогла підкорити Тіно Пйонтека, пише t-online.

44-річний артист підтвердив, що колись відмовив співачці у проханні. Причина відмови полягала в наступному: йому було важливо, щоб з оригінального продукту вийшло щось, що його влаштовувало. «Але її музика, проти якої я абсолютно нічого не маю, була занадто далека від того, що я роблю, — пояснив діджей, додавши, — у мене не було відчуття, що ми вдвох можемо створити щось спільне».

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Однак він не виключає майбутньої співпраці з Тейлор Свіфт: «Я не казав, що це назавжди. Шанс ще випаде», — стверджував Тіно Пйонтек.

Уродженець Дрездена працював з такими зірками, як Кайлі Міноуг. Разом з австралійсько-британською співачкою він створив ремікс на її пісню Magic. Як згадує Тіно Пйонтек, це був досить простий процес.

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Раніше повідомлялося, що лондонський музей пропонує роботу знавцям Тейлор Свіфт.

Фото Getty Images

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