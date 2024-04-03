Тейлор Свіфт та п'ять українців: хто за підсумками 2023 року увійшов до рейтингу мільярдерів журналу Forbes і хто на першому місці

Минулого року укладачі 37-го рейтингу найбагатших людей світу з Forbes стверджували, що 2022 рік був непростим для товстосумів — тоді майже половина доларових мільярдерів втратила частину свого статку. А вже цього року ситуація змінилася — мільярдерів у рейтингу стало більше, ніж будь-коли: загалом 2 781, що на 141 більше, ніж минулого року, і на 26 більше, ніж рекорд, встановлений у 2021 році.

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Як стверджує Forbes, мільярдери наразі багатші, ніж будь-коли, їхня сукупна «вартість» становить 14,2 трильйона доларів, що на 2 трильйони доларів більше, ніж у 2023 році, і на 1,1 трильйона доларів вище попереднього рекорду, також встановленого у 2021 році.

Перша п'ятірка виглядає наступним чином:

Фото "Форбс"

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Залишаються у рейтингу й українці. Правда, їх поменьшало — із переліку випав бізнесмен Ігор Коломойський, який наразі знаходиться під арештом.

Щодо решти, то на 785-му місці — власник ДТЕК і співвласник «Метінвест» Рінат Ахметов (4 мільярди доларів), на 1623-му — власник групи Interpipe Віктор Пінчук (2 мільярди доларів), на 2410-му — власник Smart Holding Вадим Новинський (1,2 мільярди доларів) та акціонер Ferrexpo Костянтина Жеваго (1,2 мільярди доларів), якого Франція відмовилася видавати Україні в рамках екстрадиції, а на 2692-му місці — один із співвласників групи «Приват» Геннадій Боголюбов (мільярд доларів).

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Вперше до рейтингу Forbes потрапила американська зірка — співачка Тейлор Свіфт, статки якої оцінюють у 1.1 мільярда доларів. Її багатство базується на доходах від блокбастерного туру The Eras, вартості її музичного каталогу та портфелю нерухомості.

Нагадаємо, що останній альбом американської співачки Тейлор Свіфт «1989 (Taylor's Version)» протримався на першому місці в чарті Billboard 200 протягом рекордних 68 тижнів.

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Фото з Instagram

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