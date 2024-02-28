Лондонський музей пропонує роботу знавцям Тейлор Свіфт

Тейлор Свіфт — явище масове. Де б не виступала американська співачка, яка вже побила рекорд Елвіса Преслі, там збираються неймовірні натовпи фанатів. Стороннім все це може здаватися трохи дивним, але навряд чи можна заперечувати культурну актуальність цього феномена.

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Лондонський музей Вікторії та Альберта (V&A), вочевидь, добре про це знає. Музей відкрив вакансії для п'ятьох так званих суперфанів-консультантів, в тому числі одного, який знає якнайбільше про Тейлор Свіфт, пише stern.de.

Однак людина, яку вони шукають, не може розраховувати на високооплачувану роботу на повний робочий день. В оголошенні йдеться: «Успішні кандидати зустрінуться з кураторами-експертами V&A, поділяться знаннями про свою спеціалізацію, дізнаються про її історію та чому вона важлива для мистецтва, дизайну та майбутнього творчості. Кандидати також матимуть можливість зазирнути за лаштунки V&A та побачити відповідні артефакти з колекції».

Щодо зарплати, то вона скупувата: «V&A покриває розумні витрати на проїзд до музею для кураторської зустрічі, а успішні кандидати отримають членство у V&A як частину посади». Згідно з інформацією на сайті, річне членство, про яке йдеться, еквівалентне 90 євро, а особи віком до 26 років заплатять лише 59 євро.

Втім, робота консультанта, безумовно, не завадить у резюме молодої людини. Музей є одним з найвідоміших у Лондоні та має чудову репутацію. Тут зберігається найбільша у світі колекція декоративного мистецтва та дизайну.

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Не тільки знавці Свіфт мають шанс допомогти кураторам музею. Вони також шукають суперфанатів у сфері кроксів, драг, емодзі та тафтингу.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, що з Тейлор Свіфт мріє потоваришувати Меган Маркл. Вона навіть написала співачці листа.

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