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«Відбуваються стрьомні моменти»: Melovin розповів про дивацтва його фанатів і зізнався, що коле собі ботокс

17:36 9 квітня 2024
Melovin

Популярний співак Melovin, який раніше зізнався в алкогольній залежності, розповів про дивацтва його фанатів та розкрив секрет свого гарного вигляду. Артист поділився, що іноді фанати переходять межі адекватності та поводяться дивно. Це навіть лякає співака.

«Трапляються такі дивні курйози, коли людина може бути просто нездоровою — таке є, і відбуваються стрьомні моменти», — зізнався Melovin в інтерв'ю на YouTube-каналі «Люкс ФМ».

За словами співака, одного разу якась жінка намагалася сісти разом із ним у таксі, що його спантеличило. Також фанати дарують дуже дивні подарунки, такі як пом’яту спідню білизну чи ложечки для майбутніх спільних дітей.

«Є не дуже адекватні люди, є психічно хворі люди, у яких є навіть довідка — я про це знаю. Вони можуть сісти з тобою в таксі, ось у мене таке було, коли я під'їхав на радіостанцію і жіночка намагалася сісти до мене, вона тримала двері й хотіла сісти. Подарунки дуже дивні. Дуже. Мерзенні такі — труси якісь зім’яті, без упаковки, без бірки, якісь ложки для дітей і записка „Для наших із тобою дітей“ прямо з описом, таке дуже дивне», — поділився Melovin.

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Він також розповів, що у свої 26 років регулярно відвідує косметолога та робить уколи ботоксу. Він заповнює зону між бровами, задля запобігання зморшок у майбутньому.

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«По-перше, не брехати людям, що ти колеш ботокс. Колю між бровами ботокс обов'язково, тому що коли багато макіяжу — це зазвичай потім глибокі зморшки. А ти їх не хочеш бачити, коли тобі буде 40−60 років. Я вважаю, це любов'ю до свого тіла. Я ж не щось гіпертрофую, а роблю так, щоб зменшити сили тяжіння, бути красивішим у відображенні», — розповів співак.

Раніше артист поділився, що під час війни лікарі виявили у нього цукровий діабет генетичного типу. Melovin каже, що дізнавшись про діагноз, довго не міг зібрати до купи, перш ніж прийняти ситуацію та розпочати лікування.

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Фото: instagram.com/melovin_official

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