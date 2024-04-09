«Відбуваються стрьомні моменти»: Melovin розповів про дивацтва його фанатів і зізнався, що коле собі ботокс

Популярний співак Melovin, який раніше зізнався в алкогольній залежності, розповів про дивацтва його фанатів та розкрив секрет свого гарного вигляду. Артист поділився, що іноді фанати переходять межі адекватності та поводяться дивно. Це навіть лякає співака.

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«Трапляються такі дивні курйози, коли людина може бути просто нездоровою — таке є, і відбуваються стрьомні моменти», — зізнався Melovin в інтерв'ю на YouTube-каналі «Люкс ФМ».

За словами співака, одного разу якась жінка намагалася сісти разом із ним у таксі, що його спантеличило. Також фанати дарують дуже дивні подарунки, такі як пом’яту спідню білизну чи ложечки для майбутніх спільних дітей.

«Є не дуже адекватні люди, є психічно хворі люди, у яких є навіть довідка — я про це знаю. Вони можуть сісти з тобою в таксі, ось у мене таке було, коли я під'їхав на радіостанцію і жіночка намагалася сісти до мене, вона тримала двері й хотіла сісти. Подарунки дуже дивні. Дуже. Мерзенні такі — труси якісь зім’яті, без упаковки, без бірки, якісь ложки для дітей і записка „Для наших із тобою дітей“ прямо з описом, таке дуже дивне», — поділився Melovin.

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Він також розповів, що у свої 26 років регулярно відвідує косметолога та робить уколи ботоксу. Він заповнює зону між бровами, задля запобігання зморшок у майбутньому.

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«По-перше, не брехати людям, що ти колеш ботокс. Колю між бровами ботокс обов'язково, тому що коли багато макіяжу — це зазвичай потім глибокі зморшки. А ти їх не хочеш бачити, коли тобі буде 40−60 років. Я вважаю, це любов'ю до свого тіла. Я ж не щось гіпертрофую, а роблю так, щоб зменшити сили тяжіння, бути красивішим у відображенні», — розповів співак.

Раніше артист поділився, що під час війни лікарі виявили у нього цукровий діабет генетичного типу. Melovin каже, що дізнавшись про діагноз, довго не міг зібрати до купи, перш ніж прийняти ситуацію та розпочати лікування.

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Фото: instagram.com/melovin_official

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