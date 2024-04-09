Тиснули на жалість: у Києві викрили «благодійний фонд», який встиг заволодіти 5 мільйонами гривень українців (фото)

В Києві, де раніше фальшиві співробітники ТЦК ошукали київського бізнесмена на 1,7 мільйона гривень, правоохоронці викрили групу шахраїв, які під виглядом благодійного фонду привласнили майже п’ять мільйонів гривень. Про це повідомили в поліції Києва.

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«Організатори шахрайської схеми через кол-центр збирали гроші нібито на допомогу дітям. Отримані пожертви вони нікуди не передавали й розпорядилися грошима на власний розсуд. Двом жінкам та чоловіку повідомили про підозру, їм загрожує до семи років позбавлення волі з конфіскацією майна. Псевдоблагодійників викрили співробітники Департаменту кіберполіції спільно зі слідчими Дарницького управління поліції Києва», — йдеться у повідомленні.

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Встановлено, що фігуранти справи зареєстрували благодійну організацію та під виглядом благодійного фонду видурювали гроші начебто на допомогу дітям.

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«Шахраї залучили до протиправної діяльності найманих осіб для роботи в кол-центрі, які здійснювали телефонні дзвінки та переконували громадян у необхідності переказу грошей на благодійність. Крім того, зловмисники розміщували в мережі Інтернет неправдиву інформацію про благодійні проєкти. У такий спосіб зловмисники отримали на рахунок благодійної організації близько п’яти мільйона гривень в якості благодійних внесків, які надалі вивели на підконтрольні банківські рахунки та витратили на власні потреби. Правоохоронці провели низку обшуків на території Києва та області, під час яких вилучили ряд речових доказів, що підтверджують їхню протиправну діяльність», — повідомили в поліції.

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Наразі слідчі Дарницького управління поліції за погодженням Дарницької окружної прокуратури повідомили фігурантам про підозру за ч. 3 ст. 201−2 Кримінального кодексу України — незаконне використання благодійних пожертв, за попередньою змовою групою осіб, з метою отримання прибутку, в особливо великому розмірі, під час воєнного стану. Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Як писали «ФАКТИ», в Україні нещодавно з’явились два нових види шахрайства.

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