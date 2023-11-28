«Я виносила чоловіку мізки кожен день»: MamaRika вразила зізнанням

Популярна співачка MamaRika, яка залишила маленького сина та чоловіка заради подорожі, пригадала початок повномасштабного вторгнення та найбільш складний період свого життя. У програмі «Тихий вечір з Оленою Кравець» співачка разом з чоловіком Сергієм Середою, який знявся у кліпі своєї дружини, розповіли про виховання 2-річного Давида та складне рішення MamaRika повернутися з-за кордону до дому.

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«Сергій — він золотий, тому що на вихідні ми няню відпускаємо, а концерти переважно відбуваються в суботу-неділю, — розповіла співачка. — І так виходить, що Сергій лишається з малим сам. А в нас двоє дітей, бо є ще собачка Рокі. Це теж дитина. Тому я тебе обожнюю, Сергію! Це безцінно».

На початку повномасштабної війни співачка виїжджала з Давидом за кордон, але доволі швидко повернулася.

«Першого травня ми вже були в Україні, — згадала MamaRika. — Тоді ми всі були в такому стані вперше. Кожна мама хоче врятувати свою дитину. Це інстинкт, який тебе веде крізь усе. Мені було дуже важко без Сергія. Коли я виїхала, я подумала, що, можливо, й не варто було. Я виносила йому (Сергію Середі — Авт.). мізки кожен день».

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У Варшаві співачка з сином жили у мами, яка там мешкає вже давно.

«Я з Давидом у мінус 20 градусів пішки переходила вночі кордон, — згадала співачка. — Я з торбою, а Давид закутаний у якусь стару ковдру. Давиду на той момент було півроку. Я з груддю, молоко замерзає. Це для нас страшна історія, яку без сліз неможливо згадувати. Ми через три країни дісталися до моєї мами в Варшаву. Кожен раз я думала, що я неповноцінна без нього (без чоловіка — Авт.), я неповноцінна там. Я мушу бути вдома, в Україні. Я можу щось робити. Мене рвало додому. Так співпало, що я мала концерт у місті Замосць, яке дуже близько до кордону, і я вирішила, що це доля. Він сказав, що я божевільна».

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