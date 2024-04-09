У Польщі мають намір влітку скасувати виплати біженцям із України

В Польщі, яка прийняла у себе багато українських біженців, мають намір скасувати допомогу для українців. Про це йдеться у проекті закону про внесення змін до Закону про допомогу громадянам України у зв'язку зі збройним конфліктом на території цієї держави та деяких інших законів. Документ опубліковано на сайті уряду країни.

ВІДЕО ДНЯ

Зміни можуть набути чинності вже з 1 липня.

У запропонованих змінах пропонується змінити певні програми соціальної підтримки для біженців із України. Планується скасувати одноразову грошову допомогу новоприбулим біженцям у розмірі 300 злотих (2945 грн).

Також можуть змінити систему оплати за проживання та харчування для біженців. Біженців можуть зобов'язати оплачувати своє перебування з грошей, які отримуються за програмою «800+».

РЕКЛАМА

Крім того, можуть скасувати програму «40+» для власників житла, які безкоштовно прихистили у себе вдома до 10 біженців з України.

Як писали «ФАКТИ», Польща вирішила змінити умови для українців, які перебувають у країні.

РЕКЛАМА

145

Читайте нас у Facebook