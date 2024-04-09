«Продовжуємо радіти життю»: ONUKA показала своїх підрослих дітей

Співачка ONUKA (Наталя Жижченко), яка під час повномасштабного вторгнення вдруге стала мамою, відверто розповіла про свій стан під час війни. Вона зізнається, що останнім часом їй все важче притримуватись якихось сталих правил. А публікації реального життя в соцмережах здаються здаються чимось абсурдним, атавістичним і непотрібним. Особливо тяжким емоційний стан був зимою, коли закінчилися запаси ейфорії, терпіння, надій, втоми жити в пресингу постійної загрози.

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«Ми ніби призвичаїлися до цього стану, але призвичаїтися до постійної небезпеки неможливо, бо збереження життя свого і дітей в нас закладено на рівні інстинктів! Зараз багато говорять про те, що дітей не можна показувати у мережі. І я розділяю думку, що на дітях та вагітності робити хайп і перегляди неетично. Але є винятки з усіх правил. Мій свідомий вибір — залишитися в Україні, народити тут дитину під час війни, продовжувати виховувати двох дітей, намагаючись робити за допомогою своєї творчості все можливе, аби Україна вціліла», — пише ONUKA.

Вона додала, що попри все, вірить в Україну і в майбутнє. В умовах нової реальності співачка хоче показувати людям, як живе та шукає ресурс на те, щоб радіти життю. Бо це може когось надихнути.

Тому артистка показала своїх дітей — сина Сашка та доньку Ліну, яка народилася в липні 2023 року, а також те, що її оточує — квіти, домашній улюбленець.

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«І саме тому, що я приймаю свідомо цю реальність, мені здається, я маю показувати те, як ми живемо, і настільки це можливо, продовжуємо радіти життю, бо багатьох людей це тримає, додає наснаги і дає надію. Бо уже не буде, як раніше», — зазначила ONUKA.

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І попри все вона зіграє кілька пісень у ювілейному концерті з НАОНІ.

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Наталя з чоловіком Євгеном Філатовим назвали доньку на честь легендарної української письменниці Ліни Костенко.

ONUKA випустила кліп «Душа Народу», в якому провела паралелі між Голодомором та сучасною війною.

Фото: instagram.com/onukaofficial

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