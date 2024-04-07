Збройні сили рф продовжують утримувати темп оперативного просування та ініціативу на Донецькому та Луганському напрямках. Однак істотних змін не спостерігається й основні операційно-тактичні завдання залишаються невиконаними. Через поліпшені погодні умови та прохідність окупанти збільшили кількість механізованих підрозділів. Вони також розпочали реорганізацію військ на всій лінії фронту. Найближчими тижнями може збільшитися інтенсивність бойових дій, йдеться у зведенні розвідувального центру Сил оборони Естонії.

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«Збройні сили рф продовжують терористичні бомбардування в прикордонних зонах, а також завдають глибоких ударів у бік великих населених пунктів, — наголошується у зведенні. — За останній місяць помітним стало використання росією авіабомб, що планують. Про важливість для росії бомб (вагою 250−500 кг), які оснащені модулем планування і корекції, свідчить той факт, що перед захопленням Авдіївки за 48 годин на неї було скинуто близько 250 бомб. Це досить простий і дешевий за виробництвом модуль навігації та управління, який кріпиться до авіабомби».

Зазначається, що Україна продовжує завдавати глибоких ударів по російських нафтопереробних комплексах, показуючи тим самим здатність вражати цілі в глибокому тилу. До теперішнього часу українська діяльність має системний характер і створює умови для ізоляції Криму в майбутньому, наголошується у зведенні розвідцентру.

На північному напрямку зс рф продовжують терористичні бомбардування, а також саботажну діяльність. Ведеться активне мінування територій. На Луганському напрямку зс рф продовжують тиск на лінії Куп'янськ — Макіївка — Сіверськ. Але значних успіхів досягнуто не було.

На лінії фронту в Авдіївському районі істотних змін не спостерігається, зазначають військові аналітики. Однак цей регіон, як і раніше, залишається основним напрямком наступальних дій російської армії. Водночас у районі Роботиного росія послабила тиск.

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