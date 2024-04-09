38.85 / 39.35 42.21 / 42.89
Київ: +24
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

Кабмін готує «справедливішу» постанову про бронювання працівників від мобілізації, — Шмигаль

17:14 9 квітня 2024
Денис Шмигаль

В Україні, де триває загальна мобілізація, буде розроблена оновлена система бронювання працівників. Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

«Ефективна оборона — це синергія зусиль фронту і тилу. Наші військові захищають Україну на передовій, але для їх забезпечення потрібна робоча економіка й інфраструктура. Одним із ключових питань в цьому напрямку є справедливе і раціональне бронювання військовозобов’язаних. Працівників підприємств, які дійсно критично важливі. Тут не має бути жодних спекуляцій і маніпуляцій. Тому дав доручення профільним міністерствам найближчим часом внести оновлену, більш справедливу постанову про бронювання та визначити вичерпний перелік об’єктів і підприємств критичної інфраструктури. Потрібні чіткі та зрозумілі критерії, щоб ні у військових, ні у суспільства не виникало жодних питань, чому ті чи інші люди є заброньованими в нашій державі», — йдеться у повідомленні.

Раніше «ФАКТИ» писали, хто має право на бронювання від мобілізації з 1 квітня.

Також повідомлялось, що у Верховній Раді пропонують нову модель «економічного бронювання» від мобілізації.

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА
31

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Фата нареченої

Тюль стане білішим за фату нареченої: як випрати найбруднішу фіранку простим та економним способом (відео)

Посадка пророщеної картоплі

Не буде на бульбі ні колорадського жука, ні хвороб: чим обробити картоплю перед посадкою

Актор Андрій Доманський

На війні загинув український актор Андрій Доманський

солдат десантно-штурмової роти Григорій Кравчук

Дорога до рідного дому була довгою: десантник із Рівненської області зник безвісти цьогоріч у січні

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту