В Україні, де триває загальна мобілізація, буде розроблена оновлена система бронювання працівників. Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

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«Ефективна оборона — це синергія зусиль фронту і тилу. Наші військові захищають Україну на передовій, але для їх забезпечення потрібна робоча економіка й інфраструктура. Одним із ключових питань в цьому напрямку є справедливе і раціональне бронювання військовозобов’язаних. Працівників підприємств, які дійсно критично важливі. Тут не має бути жодних спекуляцій і маніпуляцій. Тому дав доручення профільним міністерствам найближчим часом внести оновлену, більш справедливу постанову про бронювання та визначити вичерпний перелік об’єктів і підприємств критичної інфраструктури. Потрібні чіткі та зрозумілі критерії, щоб ні у військових, ні у суспільства не виникало жодних питань, чому ті чи інші люди є заброньованими в нашій державі», — йдеться у повідомленні.

Раніше «ФАКТИ» писали, хто має право на бронювання від мобілізації з 1 квітня.

Також повідомлялось, що у Верховній Раді пропонують нову модель «економічного бронювання» від мобілізації.

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